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Уже п'ять областей України знаходяться в "помаранчевій" зоні

Автор
Іванка Гамчук
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У Кіровоградській області підвищився рівень госпіталізацій Новина оновлена 26 вересня 2021, 10:15
У Кіровоградській області підвищився рівень госпіталізацій

Серед регіонів "помаранчевої" зони найвищий рівень захворюваності нині у Тернопільській та Донецькій областях.

В Україні станом на неділю, 26 вересня, уже пʼять областей відповідають "помаранчевій" карантинній зоні. В список додалася ще Кіровоградська область.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Відповідно до опублікованих даних, нині "помаранчевій" карантинній зоні відповідають Дніпропетровська, Тернопільська, Донецька, Черкаська та Кіровоградська області. Остання тільки ввійшла до цього списку, адже в регіоні збільшилася кількість госпіталізацій. Норма становить 50%, а в Кіровоградській області показник сягає 64,5%.

Варто відзначити, що в Тернопільській та Черкаській областях рівень госпіталізацій вищий майже вдвічі, ніж потрібно. У першій він становить 94,5%, а в другій 95,2%. Трохи нижчий показник на Донеччині - 84,5%.

Найвищий рівень захворюваності нині у Тернопільській області (261), на другому місці Донецька (220). Майже однаково у Черкаській (183) та Дніпропетровській (184) областях. У Кіровоградській області показник захворюваності поки що не такий високий (42).

Статистика українських регіонів по COVID-19
Статистика українських регіонів по COVID-19

Попри те, що ці регіони відповідають "помаранчевій" зоні, у них продовжують діяти карантинні обмеження "жовтої". Додаткові заборони може вводити хіба що місцева влада.

Нині для роботи громадських закладів дуже важливою є наявність принаймні "жовтого" сертифіката про вакцинацію від COVID-19, що підтверджує прийняття однієї дози дводозного щеплення. За наявності документів у 80% працівників та відвідувачів спортзалів, кафе, ресторанів, всі заборони скасовуватимуться. Те ж саме стосується і навчальних закладів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як вихід України із "зеленої" зони вплинув на роботу громадського транспорту.

Теги:
#Карантин #Коронавірус #Covid-19 #Помаранчева зона
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