Такого не було з часів Другої світової війни: вчені озвучили ще один наслідок COVID-19

Найбільше скорочення життя характерне для представників чоловічої статі.

Коронавірус став причиною масштабного скорочення населення у країнах США, Європи та Чилі. Таке зниження тривалості життя не спостерігалося від часів Другої світової війни.

Про це повідомляє "The Guardian".

Відповідні висновки після проведення дослідження зробили вчені Оксфордського центру демографічних наук. Науковці проаналізували рівень смертності у 29 країнах Європи, США та Чилі. Вони дізналися, що найбільше скорочення життя відбулося у 2020 році, коли тільки зʼявилася пандемія.

Таким чином, вчені дослідили, що із 29 країн у 27 відбулося зниження тривалості життя. В кожній із них причиною був коронавірус.

За словами вчених, найбільше скорочення життя спостерігається в США серед представників чоловічої статі. Якщо порівнювати із 2019 роком, то їхнє життя стало коротше на 2,2 року. Наступна країна після штатів — Литва, в котрій чоловіки стали жити менше на 1,7 року.

Відповідно до заяви одного із дослідників, доктора Хосе Мануель Абурто, у країнах західної Європи, наприклад Іспанії, Англії чи Уельсу, таке скорочення життя було характерне лише за часів Другої світової війни.

Також вчений відзначив, що деякі країни роками намагалися покращити ситуацію, але пандемія знову стала причиною зниження тривалості життя.

"Жінки у восьми країнах і чоловіки в 11 країнах зазнали збитків, що перевищують рік", — розповів науковець про скорочення життя у різних країнах світу.

Раніше "Телеграф" повідомляв про рівень захворюваності на COVID-19 у сусідніх з Україної Білорусі, Польщі, Угорщині та Росії. В останній країні показники смертності від коронавірусу бʼють рекорди.