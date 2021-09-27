Пік захворюваності COVID-19 в Україні станеться раніше, ніж очікувалося - у МОЗ озвучили приблизні дати

Сплеск захворювання можна відтягнути завдяки вакцинації.

У Міністерстві охорони здоровʼя прогнозують, що пік захворюваності на коронавірус може припасти на листопад, проте враховуючи значну кількість нових хворих, ситуація може погіршитися ще в жовтні.

Про це в інтервʼю "РБК Україна" повідомляє головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

Він відзначив, що в МОЗ готувалися до навантаження системи охорони здоровʼя у листопаді чи грудні цього року. Проте внаслідок різкого збільшення кількості нових хворих на коронавірус, можна припустити, що пік захворюваності почнеться ще раніше.

Кузін відзначив, що не можна точно сказати, наскільки раніше це буде, адже нині ситуація із захворюваністю дуже не стабільна, інфекція швидко розвивається.

За словами Кузіна, нині в МОЗ можуть точно сказати, що пік коронавірусу припадатиме на листопад, але чи пошириться він на жовтень та грудень, поки невідомо.

Також головний санлікар зазначив, що відтягнути сплеск захворювання можна лише завдяки вакцинації.

Відповідно до слів Кузіна, у МОЗ спеціально вирішили зробити меншими інтервали між двома дозами щеплення, аби всі охочі встигли прийняти вакцину до підвищення рівня захворюваності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нині уже пʼять областей України відповідають "помаранчевій" карантинній зоні через високий рівень захворюваності та значну кількість госпіталізацій.