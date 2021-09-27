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Перехворівшим коронавірусом потрібно вакцинуватися обов’язково: вчені зробили несподіване відкриття

Автор
Геннадій Лубенець
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Вакцинація Новина оновлена 27 вересня 2021, 20:34
Вакцинація

Вакцинацію варто пройти навіть тим, хто вже перехворів COVID-19.

Навіть люди, що перехворіли COVID-19 мають більше шансів заразитися повторно в порівнянні з тими, хто пройшов повний курс вакцинації.

Про це свідчать дані дослідження, оприлюдненого Центром відстеження та запобігання хвороб США (CDC).

Дослідження проводилося в травні-червні 2021 року серед захворілих у 2020 році жителів штату Кентуккі. Результат показав, що ті з них, хто після цього пройшов повний курс вакцинації, мають у 2,34 раза менші шанси заразитися повторно в порівнянні з невакцинованими людьми.

При цьому було встановлено, що вакцинація посилює імунну відповідь на інфекцію навіть якщо людина не була раніше зараженою конкретним штамом коронавірусу. Водночас імунітет людей, які були інфіковані першим виявленим штамом, міг давати ослаблену реакцію на штам "Бета" або зовсім її не давати.

"Всім відповідним (для імунізації, — ред.) людям повинна бути запропонована вакцинація, в тому числі тим, хто в минулому був інфікований SARS-CoV-2, щоб знизити ризик зараження в майбутньому", — сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, вчені встановили, що пандемія привела до помітного зниження тривалості життя людей. При тому таких показників не спостерігалося з часів Другої світової війни.

Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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