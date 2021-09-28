Пігулки від Covid-19: чи з'являться ці чудо-ліки?

Covid-19 можна буде лікувати простими пігулками при перших же симптомах

Раніше експерти заявляли, що пандемія завершиться через рік, але при цьому коронавірус продовжить мутувати. А щоб люди змогли повернутися до нормального життя, як до пандемії, потрібно буде робити щеплення проти ковіда раз на рік.

Агентство CNN опублікувало статтю, в якій розповідає про те, як йдуть випробування нових ліків від коронавіруса. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Історія родини Келлі

У червні Міранда Келлі з Сіетла здала тест на Covid-19. Результат виявився позитивним. Через день після цього вона раптом відчула себе так, що злякалася. У 44 роки у Келлі через діабет і високий кров’яний тиск виникли проблеми з диханням. Симптоми були досить серйозними, і вона опинилася у відділенні невідкладної допомоги.

Коли її чоловік, 46-річний Джо, теж захворів, вона не на жарт занепокоїлася, особливо за їх п’ятьох підлітків.

"Сподіваюся, ми не опинимося на апаратах штучної вентиляції легенів. У нас же є діти. Хто ж буде ростити їх?", — подумала вона.

Але сім’я Келлі відразу після постановки діагнозу погодилася взяти участь у клінічному дослідженні в прилеглому центрі дослідження раку Фреда Хатча. Це випробування є частиною міжнародних зусиль з тестування противірусного лікування, здатного зупинити Covid на ранній стадії його розвитку.

Вже з наступного дня подружжя приймало по чотири пігулки двічі на день. Хоча їм не сказали, чи отримали вони активні ліки чи плацебо, за тиждень, за їхніми словами, їх стан покращився. Через два тижні вони одужали.

"Я не знаю, чи отримали ми лікування, але мені здається, що отримали, — сказала Міранда Келлі, — У нас були всі ці основні симптоми, але мені здається, що одужання було дуже швидким".

Сім’я Келлі бере участь в розробці препарату, який може стати наступним шансом в світі для запобігання ковіда. Щодня вони приймали пігулки, які можуть боротися з вірусом на ранній стадії після діагностики і, можливо, запобігти розвитку симптомів після зараження.

Противірусні препарати

"Оральні противірусні препарати здатні не тільки скоротити тривалість синдрому Covid-19, але і обмежити передачу вірусу людям в сім’ї, якщо ви вже захворіли", — говорить Тімоті Шиан, вірусолог з Університету Північної Кароліни.

Противірусні препарати вже є основними засобами лікування інших вірусних інфекцій, включаючи гепатит С і ВІЛ. Одним з найбільш відомих є Таміфлю, пігулка, яку досить часто призначають для скорочення тривалості грипу і зниження ризику госпіталізації.

Препарати, розроблені для лікування і профілактики вірусних інфекцій у людей і тварин, діють по-різному в залежності від типу. Але вони можуть бути розроблені таким чином, щоб стимулювати імунну систему для боротьби з інфекцією. Вони блокують рецептори, щоб віруси не могли проникнути в здорові клітини, або знижують кількість активного вірусу в організмі.

Перспективи препаратів від Covid-19

Принаймні, три перспективні противірусні препарати для лікування ковіда вже проходять клінічні випробування. "Результати цих випробувань очікуються вже в кінці осені або взимку", — сказав Карл Диффенбах, директор відділу СНІДу Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, який курирує розробку противірусних препаратів.

"Я думаю, що протягом наступних кількох місяців ми отримаємо відповіді на питання, на що здатні ці пігулки", — сказав Диффенбах.

"Головним фаворитом є препарат від Merck & Co. і Ridgeback Biotherapeutics під назвою молнупіравір", — додав він.

Саме цей препарат тестується в ході випробування в Сіетлі, в якому взяли участь Міранда і Джо Келлі. Два інших препарати — це зразок компанії Pfizer, відомий як PF-07321332, і AT-527, противірусний препарат, вироблений компаніями Roche і Atea Pharmaceuticals.

Вони діють, порушуючи здатність вірусу до реплікації в клітинах людини. У випадку з молнупіравіром фермент, що копіює генетичний матеріал вірусу, змушений робити так багато помилок, що вірус не може розмножуватися. Це, в свою чергу, знижує вірусне навантаження пацієнта, скорочуючи час зараження і запобігаючи небезпечній імунній відповіді, яка може викликати серйозні захворювання або смерть.

Ремдесівір

На сьогоднішній день для лікування ковіда схвалений тільки один противірусний препарат — ремдесівір. Але він вводиться внутрішньовенно пацієнтам, досить хворим для госпіталізації, і не призначений для раннього і широкого застосування. На відміну від цього, основні досліджувані препарати можуть бути упаковані у вигляді пігулок.

Шихан, який також проводив доклінічну роботу над ремдесівіром, очолив раннє дослідження на мишах, яке показало, що молнупіравір може запобігти ранньому захворюванню, викликаному SARS-CoV-2, вірусом, що викликає ковід. Препарат був відкритий в Університеті Еморі і пізніше придбаний компаніями Ridgeback і Merck.

За цим послідували клінічні випробування, в тому числі раннє випробування за участю 202 учасників минулої весни, яке показало, що молнупіравір швидко знижує рівень інфекційного вірусу. У цьому місяці виконавчий директор компанії Merck Роберт Девіс заявив, що компанія очікує дані від більш великих випробувань фази 3 в найближчі тижні, що дозволить їй отримати дозвіл на екстрене використання від Управління з контролю за продуктами і ліками "до кінця року".

Подальші дослідження

1 вересня компанія Pfizer початку комбіноване дослідження фази 2 і 3 свого продукту, а представники компанії Atea заявили, що очікують результати досліджень фази 2 і фази 3 пізніше в цьому році.

За словами Диффенбаха, якщо результати будуть позитивними і буде видано дозвіл на екстрене застосування будь-якого препарату, "його поширення може початися швидко".

Це означає, що мільйони американців незабаром зможуть отримати доступ до щоденного перорального препарату, в ідеалі — одній пігулці, яку можна приймати протягом 5-10 днів при першому підтвердженні ковідної інфекції.

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"Коли ми прийдемо до цього, ідея буде саме такою, — сказав доктор Деніел Гріффін, експерт з інфекційних захворювань та імунології з Колумбійського університету, — Щоб це було по всій країні, щоб люди отримували препарат в той же день, коли їм поставили діагноз" .

"Але противірусні таблетки не замінять вакцинацію", — говорить Гріффін. Вони стануть ще одним засобом боротьби з ковідом.

Пошук учасників клінічних випробувань

Однією з проблем швидкої розробки противірусних препаратів є набір достатньої кількості учасників для клінічних випробувань, кожне з яких має включати багато сотень людей, говорить д-р Елізабет Дьюк, науковий співробітник Фред Хатч, який спостерігає за випробуванням молнупіравіра.

Учасники повинні бути невакцинованими і повинні бути зараховані в дослідження протягом п’яти днів після позитивного тесту на ковід. Кожного дня стажери обдзвонюють по 100 чоловік в районі Сіетла, які недавно отримали позитивний результат на ковід, але більшість з них відмовляються.

"В цілому, існує велика недовіра до наукового процесу, — сказав Дюк, — І деякі люди кажуть інтернам неприємні речі".

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Якщо противірусні таблетки виявляться ефективними, то наступним завданням буде створення системи розподілу, яка зможе швидко доставити їх людям, як тільки у них буде виявлено позитивний результат. Гріффін сказав, що для цього буде потрібно щось подібне до програми, створеної в минулому році компанією UnitedHealthcare, яка поширила комплекти Таміфлю поміж 200 000 пацієнтів з групи ризику, включених до планів Medicare Advantage цієї страхової компанії.

Представники компанії Merck передбачили, що компанія зможе зробити більш 10 мільйонів курсів терапії до кінця року. Компанії Atea і Pfizer не надали аналогічних оцінок.