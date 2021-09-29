Безліч корисних властивостей і всього 2 ккал: Марина Боржемская розповіла, чи можна пити каву при схудненні
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Фітнес-тренер уточнила, скільки ж можна пити кави в день.
Відомий український фітнес-тренер і експерт по харчуванню Марина Боржемская, яка раніше розповіла чи є шкода від інтервального голодування, наступною своєю "жертвою" зробила каву.
На своїй сторінці в Інстаграм вона розповіла про користь кави, і уточнила, як правильно пити напій і скільки його можна в день.
Марина Боржемская зазначає, що кава має безліч корисних властивостей. Більш того, в чашці натуральної кави без добавок всього 2 ккал. А при правильному вживанні кава позитивно впливає на організм:
- Бадьорить і стимулює.
- Покращує моторику шлунково-кишкового тракту.
- Виводить зайву рідину.
- Відмінний антиоксидант.
Однак варто пам’ятати, що ці правила діють тільки при помірному споживанні натуральної кави. Надлишки кофеїну принесуть організму тільки шкоду.
Як правильно пити каву?
- Не насідайте на калорійні різновиди напою з вершками і молоком.
- Пийте каву зі шматочком сиру або рослинним молоком.
- Не забувайте запивати каву склянкою води
- Жінкам після менопаузи рекомендується обмежитися 2 чашками кави в день.
- Не пийте каву відразу після їжі.
Скільки ж можна пити кави в день?
Більшість експертів зійшлися на думці, що безпечною дозою є до 300 міліграмів кофеїну — це близько 3 чашок. Така доза не матиме негативних ефектів на організм.
Раніше "Телеграф" повідомляв про особливості правильного харчування, яке допоможе залишатися здоровим, а також може посприяти позбавленню від зайвих кілограмів.
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