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Безліч корисних властивостей і всього 2 ккал: Марина Боржемская розповіла, чи можна пити каву при схудненні

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Чим корисна кава Новина оновлена 29 вересня 2021, 08:45
Чим корисна кава

Фітнес-тренер уточнила, скільки ж можна пити кави в день.

Відомий український фітнес-тренер і експерт по харчуванню Марина Боржемская, яка раніше розповіла чи є шкода від інтервального голодування, наступною своєю "жертвою" зробила каву.

На своїй сторінці в Інстаграм вона розповіла про користь кави, і уточнила, як правильно пити напій і скільки його можна в день.

Марина Боржемская зазначає, що кава має безліч корисних властивостей. Більш того, в чашці натуральної кави без добавок всього 2 ккал. А при правильному вживанні кава позитивно впливає на організм:

  • Бадьорить і стимулює.
  • Покращує моторику шлунково-кишкового тракту.
  • Виводить зайву рідину.
  • Відмінний антиоксидант.

Однак варто пам’ятати, що ці правила діють тільки при помірному споживанні натуральної кави. Надлишки кофеїну принесуть організму тільки шкоду.

Як правильно пити каву?

  • Не насідайте на калорійні різновиди напою з вершками і молоком.
  • Пийте каву зі шматочком сиру або рослинним молоком.
  • Не забувайте запивати каву склянкою води
  • Жінкам після менопаузи рекомендується обмежитися 2 чашками кави в день.
  • Не пийте каву відразу після їжі.

Скільки ж можна пити кави в день?

Більшість експертів зійшлися на думці, що безпечною дозою є до 300 міліграмів кофеїну — це близько 3 чашок. Така доза не матиме негативних ефектів на організм.

Раніше "Телеграф" повідомляв про особливості правильного харчування, яке допоможе залишатися здоровим, а також може посприяти позбавленню від зайвих кілограмів.

Теги:
#Здоров'я #Здорове харчування #Схуднення #Кава #Марина Боржеская
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