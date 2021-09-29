Безліч корисних властивостей і всього 2 ккал: Марина Боржемская розповіла, чи можна пити каву при схудненні

Фітнес-тренер уточнила, скільки ж можна пити кави в день.

Відомий український фітнес-тренер і експерт по харчуванню Марина Боржемская, яка раніше розповіла чи є шкода від інтервального голодування, наступною своєю "жертвою" зробила каву.

На своїй сторінці в Інстаграм вона розповіла про користь кави, і уточнила, як правильно пити напій і скільки його можна в день.

Марина Боржемская зазначає, що кава має безліч корисних властивостей. Більш того, в чашці натуральної кави без добавок всього 2 ккал. А при правильному вживанні кава позитивно впливає на організм:

Бадьорить і стимулює.

Покращує моторику шлунково-кишкового тракту.

Виводить зайву рідину.

Відмінний антиоксидант.

Однак варто пам’ятати, що ці правила діють тільки при помірному споживанні натуральної кави. Надлишки кофеїну принесуть організму тільки шкоду.

Як правильно пити каву?

Не насідайте на калорійні різновиди напою з вершками і молоком.

Пийте каву зі шматочком сиру або рослинним молоком.

Не забувайте запивати каву склянкою води

Жінкам після менопаузи рекомендується обмежитися 2 чашками кави в день.

Не пийте каву відразу після їжі.

Скільки ж можна пити кави в день?

Більшість експертів зійшлися на думці, що безпечною дозою є до 300 міліграмів кофеїну — це близько 3 чашок. Така доза не матиме негативних ефектів на організм.

Раніше "Телеграф" повідомляв про особливості правильного харчування, яке допоможе залишатися здоровим, а також може посприяти позбавленню від зайвих кілограмів.