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Інноваційні ліки від коронавірусу розвезуть у всі регіони до кінця тижня: кому їх будуть призначати

Автор
Анна Дворовенко
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Інноваційні ліки від коронавірусу доставлять у регіони до кінця тижня Новина оновлена 29 вересня 2021, 08:24
Інноваційні ліки від коронавірусу доставлять у регіони до кінця тижня

Україна отримала препарати як гуманітарну допомогу від США

Інноваційні препарати від коронавірусу, які прибули в Україну із США на початку вересня, отримали ще не всі регіони. У МОЗ обіцяють завести Бамланіміваб і Етесеміваб у всі області до кінця цього тижня.

Про це ввечері у вівторок, 28 вересня, повідомив заступник міністра охорони здоровʼя Олександр Комарида.

За його словами, інноваційні препарати, виготовлені у США, почали розвозити у регіони лише минулого тижня. Україна їх отримала як гуманітарну допомогу.

Бамланівімаб і Етесевімаб лікують коронавірус завдяки моноклональним антитілам. Їх можна призначати пацієнтам, які мають легкий і середній перебіг захворювання, які можуть прогресувати. Пацієнтам, які потребують кисню, їх призначати не можна.

Ось що зазначено у протоколі із застосування інноваційних препаратів:

Кому призначають інноваційні ліки від коронавірусу - рекомендації МОЗ
Кому призначають інноваційні ліки від коронавірусу - рекомендації МОЗ

Заступник голови МОЗ також зазначив, що Єврокомісія також підписала контракт на постачання цих ліків від коронавірусу і у Європі незабаром почнуть лікувати хворих на COVID-19 препаратами Бамланівімаб і Етесевімаб.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, інфекціоніст Ольга Голубовська зазначила, що інноваційні препарати від COVID-19 мають ряд особливостей в застосуванні та не показали ефективності проти нових штамів.

Теги:
#Україна #Ліки #МОЗ #Коронавірус #Covid-19
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