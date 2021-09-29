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Відлуння COVID-19 — у кожного третього: від яких симптомів люди страждають навіть через півроку після одужання

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Найчастіше люди ще довгий час страждають депресією Новина оновлена 29 вересня 2021, 12:52
Найчастіше люди ще довгий час страждають депресією

Симптоми коронавірусу можуть зберігатися навіть через 3-6 місяців після повного одужання

Вчені за підсумками нового дослідження зробили резонансну заяву: у третини перехворілих коронавірусом людей хоча б один із симптомів хвороби зберігається на довгий час. Його можна виявити навіть через півроку після одужання.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на групу експертів з Оксфордського університету, Національного інституту медичних досліджень (NIHR) і Оксфордського центру біомедичних досліджень здоров’я (BRC).

В рамках дослідження вчені вивчили історії хвороб 270 тисяч американців, які хворіли 3-6 місяців тому. У 37% людей залишався хоча б один тривалий симптом ковіду:

  • втома;
  • больові відчуття;
  • підвищене занепокоєння;
  • депресія;
  • проблеми з диханням і інші.

Найчастіше люди після коронавірусу скаржилися на депресію: її виявили у 15% перехворілих людей, які брали участь в дослідженні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зараз по світу поширюється мутація "Дельта", яка, в основному, вражає молодих людей і дітей. Перші симптоми можна відчути ще в перші ж дні — спочатку з’являються болі в литках, нежить, слабкість, температура. На 3-5 день хвороби у основної маси людей починають змінюватися смакові відчуття, температура стає ще вищою і починається кашель. У ці ж дні можуть початися проблеми з кишечником і нудота.

Теги:
#Дослідження #Депресія #Коронавірус #Симптоми коронавируса
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