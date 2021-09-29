Відлуння COVID-19 — у кожного третього: від яких симптомів люди страждають навіть через півроку після одужання

Симптоми коронавірусу можуть зберігатися навіть через 3-6 місяців після повного одужання

Вчені за підсумками нового дослідження зробили резонансну заяву: у третини перехворілих коронавірусом людей хоча б один із симптомів хвороби зберігається на довгий час. Його можна виявити навіть через півроку після одужання.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на групу експертів з Оксфордського університету, Національного інституту медичних досліджень (NIHR) і Оксфордського центру біомедичних досліджень здоров’я (BRC).

В рамках дослідження вчені вивчили історії хвороб 270 тисяч американців, які хворіли 3-6 місяців тому. У 37% людей залишався хоча б один тривалий симптом ковіду:

втома;

больові відчуття;

підвищене занепокоєння;

депресія;

проблеми з диханням і інші.

Найчастіше люди після коронавірусу скаржилися на депресію: її виявили у 15% перехворілих людей, які брали участь в дослідженні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зараз по світу поширюється мутація "Дельта", яка, в основному, вражає молодих людей і дітей. Перші симптоми можна відчути ще в перші ж дні — спочатку з’являються болі в литках, нежить, слабкість, температура. На 3-5 день хвороби у основної маси людей починають змінюватися смакові відчуття, температура стає ще вищою і починається кашель. У ці ж дні можуть початися проблеми з кишечником і нудота.