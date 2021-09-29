Хвиля зростатиме: вчені прогнозують понад 10 тисяч випадків коронавірусу щодня вже з середини жовтня

Захворюваність серед дітей та молоді також зростає

В Україні вже на початку жовтня добовий приріст хворих на коронавірус може перевищити 10000 осіб. При цьому кількість госпіталізованих дітей та молодих людей залишається на високому рівні.

Такий прогноз зробили у Національній академії наук України.

На думку вчених, хвиля коронавірусу в Україні зростатиме й надалі і вже всередині жовтня кількість нових випадків COVID-19 становитиме 11 599 або 10 002 особи (залежно від методу прогнозування).

Зазначається, що вже зараз кількість летальних випадків та госпіталізацій вдвічі перевищує показники, які були минулого року у цей же період. Більше того, вдвічі вищою є кількість зайнятих лікарняних ліжок з киснем.

Найгірша ситуація у Чернівецькій області, де кількість госпіталізованих зрівнялася з рівнем минулорічного піку захворюваності. Також у НАН називають складною ситуацію з коронавірусом у південних та східних областях, виділяючи при цьому Харківщину та Луганщину.

Зокрема, у Луганській області фіксують дуже високу летальність та вкрай стрімкий злет нових випадків хвороби.

Що стосується Києва, то цього року у столиці ситуація з коронавірусом дещо краща, ніж у попередньому році. Це пояснюють високим рівнем вакцинації та великою кількістю людей, які вже перенесли коронавірус.

Загалом, смертність від коронавірусу по країні складає близько 3%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 9666 нових випадків коронавірусу, при цьому в 2,5 рази зросла кількість госпіталізацій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що три області України вже опинилися на межі "червоної" зони — там зростає захворюваність і заповнюються хворими ліжка в ковід-відділеннях.