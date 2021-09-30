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Pfizer або Moderna: вчені порівняли ефективність американських вакцин на тлі "Дельти"

Автор
Олена Волкова
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Обидві американські вакцини захистять від смерті та госпіталізації
Обидві американські вакцини захистять від смерті та госпіталізації

Виявилося, люди похилого віку мають більш сильний захист від ковіду після вакцинації, ніж природної імунізації. А ось серед молоді справи йдуть інакше

Стали відомі результати нового дослідження американських вакцин Moderna і Pfizer, які порівняли по ефективності.

Про це з посиланням на експертів медцентру у справах ветеранів в Уайт-Рівер-Джанкшн і медшколи Гейзеля в Дартмуті пише medRxiv.

Вчені перевірили захист від штаму "Дельта" у вакцинованих і перехворілих людей різних вікових категорій. З’ясувалося, що у молоді після двох доз щеплень і перенесення ковіду захист був приблизно однаковим. А ось люди старші 65-ти мали кращий імунітет після вакцинації, ніж після хвороби.

Влітку експерти працювали з 9 539 пацієнтами, які захворіли "Дельтою", і порівнювали їх імунні реакції з 14 458 і 23 105 пацієнтами, повністю вакцинованими Moderna і Pfizer за той же час.

З’ясувалося, що пенсіонери, щеплені мРНК-вакцинами, мали кращий імунітет, ніж ті, які придбали його природним чином:

  • ризик захворіти повторно виявився нижчим на додаткові 66% (Moderna) і 68% (Pfizer);
  • шанси потрапити в лікарню були нижчими ще на 61% (Moderna) і 45% (Pfizer);
  • ризик смерті зменшився на 95% (Moderna) і 99% (Pfizer).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що глава Pfizer переконаний, що пандемія завершиться вже через рік, і розповів, скільки щеплень потрібно зробити для захисту.

Теги:
#Вакцинація #Pfizer #Moderna #Штам Дельта
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