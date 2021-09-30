Pfizer або Moderna: вчені порівняли ефективність американських вакцин на тлі "Дельти"

Виявилося, люди похилого віку мають більш сильний захист від ковіду після вакцинації, ніж природної імунізації. А ось серед молоді справи йдуть інакше

Стали відомі результати нового дослідження американських вакцин Moderna і Pfizer, які порівняли по ефективності.

Про це з посиланням на експертів медцентру у справах ветеранів в Уайт-Рівер-Джанкшн і медшколи Гейзеля в Дартмуті пише medRxiv.

Вчені перевірили захист від штаму "Дельта" у вакцинованих і перехворілих людей різних вікових категорій. З’ясувалося, що у молоді після двох доз щеплень і перенесення ковіду захист був приблизно однаковим. А ось люди старші 65-ти мали кращий імунітет після вакцинації, ніж після хвороби.

Влітку експерти працювали з 9 539 пацієнтами, які захворіли "Дельтою", і порівнювали їх імунні реакції з 14 458 і 23 105 пацієнтами, повністю вакцинованими Moderna і Pfizer за той же час.

З’ясувалося, що пенсіонери, щеплені мРНК-вакцинами, мали кращий імунітет, ніж ті, які придбали його природним чином:

ризик захворіти повторно виявився нижчим на додаткові 66% (Moderna) і 68% (Pfizer);

шанси потрапити в лікарню були нижчими ще на 61% (Moderna) і 45% (Pfizer);

ризик смерті зменшився на 95% (Moderna) і 99% (Pfizer).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що глава Pfizer переконаний, що пандемія завершиться вже через рік, і розповів, скільки щеплень потрібно зробити для захисту.