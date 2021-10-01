Приємна музика і посмішка: Марина Боржемська розповіла, як бореться з осінньою депресією
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Фітнес-тренер зазначає, що ми самі творці свого настрою.
Дуже часто осінь несе з собою негативний настрій. Дощі, холод, голі дерева багатьох "вганяють" в нудьгу і депресію. У такі моменти хочеться закутатися в теплу ковдру і нікуди не виходити. Що ж робити, щоб уникнути сумних думок?
Фітнес-тренер Марина Боржемська на своїй сторінці в Інстаграм поділилася зі своїми підписниками своїми методами боротьби з осінньою нудьгою.
"Коли вас наздоганяють сумні осінні думки, просто посміхніться. Ви робите фізичну дію, яка передає в мозок радість" — радить Марина.
Також, в арсеналі "зброї" проти депресії у Боржемської є приємна енергійна музика і романтичний приємний фільм. Ще можна пострибати на скакалці. Тренер зазначає, що тільки від нас самих залежить те, який настрій у Вас буде.
Раніше, "Телеграф" писав, що Марина Боржемська розповіла про користь кави, і уточнила, як правильно пити напій і скільки його можна в день.
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