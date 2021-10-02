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У застосовуваних в Україні вакцин від коронавірусу виявили нові побічні ефекти: подробиці

Автор
Іванка Гамчук
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Автор
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З'явилася інформація про нові можливі наслідки після введення препаратів Johnson & Johnson та AstraZeneca Новина оновлена 02 жовтня 2021, 14:15
З'явилася інформація про нові можливі наслідки після введення препаратів Johnson & Johnson та AstraZeneca

Один із побічних ефектів може перейти у хронічну форму.

У комітеті з безпеки медикаментів підтвердили нові побічні ефекти після введення вакцин від коронавірусу Johnson & Johnson та AstraZeneca.

Про це повідомляє офіційний сайт Європейського агентства з лікарських засобів.

Відповідно до даних комітету, після приймання вакцини Johnson & Johnson може виникнути венозна тромбоемболія, котра характеризується тим, що в глибокій вені виникає згусток крові, котрий потім може потрапити до легень. Цей згусток зазвичай виникає в нозі, руці або ж паху. Окрім того, вакцина Johnson & Johnson, як і AstraZeneca, можуть стати причиною виникнення імунної тромбоцитопенії, котра є рідкісною реакцією на препарат. Цей побічний ефект характерний тим, що відбувається імунне руйнування тромбоцитів. Якщо у дітей це проходить навіть без лікування, то у дорослих може навіть перейти у хронічну форму.  

Комітет з безпеки медикаментів звернувся до європейського агентства, щоб додати ці дві реакції до списку побічних ефектів вакцин Johnson & Johnson та AstraZeneca. Проте там заявили, що переваг у вакцинації цими препаратами таки більше, аніж можливих ризиків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, кому із людей, за даними Міністерства охорони здоровʼя, не варто вакцинуватися від коронавірусу.

Теги:
#Вакцини #Вакцинація #Коронавірус #Побічні ефекти #Covid-19
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