Людям з хронічними захворюваннями потрібно обов'язково вакцинуватися від COVID-19

Введення другої дози вакцини може заборонятися у разі алергічної реакції.

Людям з хронічними та онкологічними захворюваннями обовʼязково потрібно вакцинуватися від коронавірусу, адже вони переносять хворобу значно важче, ніж інші.

Про це в суботу, 2 вересня, повідомляє Міністерство охорони здоровʼя на сторінці у Facebook.

Зазначається, що вакцинація людей із хронічними хворобами може полегшити перебіг COVID-19 або й навіть врятувати життя.

В МОН закликають зробити щеплення людям із гіпертонією, діабетом, астмою, онко- або аутоімунними захворюваннями, ВІЛ, гепатитом чи іншими хронічними хворобами.

Також у міністерстві попереджають, що повторна вакцинація може заборонятися у разі виникнення алергічної реакції, наприклад анафілактичного шоку, після приймання першої дози препарату.

Окрім того, категорично забороняється вакцинуватися тим, хто має температуру тіла вище 38 градусів за Цельсієм. Необхідно почекати, поки показники термометра будуть у нормі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, кому із людей не дозволяється робити щеплення від COVID-19.

Також ми писали, чи можна вакцинуватися людям з алергією.