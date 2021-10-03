ВПЛ може спричиняти онкологічні захворювання: як вберегтися від інфекції

Хвороба передається статевим шляхом.

Вірус папіломи людини (ВПЛ) найбільш поширений серед тих, хто тільки починає вести статеве життя. Інфікування може відбуватися навіть кілька разів за життя. Приблизно половина осіб, котрі часто вступають у статевий акт, можуть мати протягом життя ВПЛ.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Загалом існує приблизно 100 видів ВПЛ. Деякі із них можуть самостійно зникати через декілька місяці після появи, але більшість тримаються приблизно 2 роки і потім минають навіть без лікування.

Однак існує 14 видів ВПЛ, в результаті яких можуть виникати онкологічні захворювання. Наприклад, 16 і 18 типи інфекції у 70% випадків можуть спричиняти рак та передракові ураження шийки матки. Також ВПЛ має тісний звʼязок з онкологічними захворюваннями ануса, вульви, піхви, пеніса та ротоглотки.

Важливо знати, що ВПЛ передається статевим шляхом, проте для цього навіть непотрібне проникнення, достатньо навіть генітального контакту.

Для того, аби уникнути зараження інфекцією, необхідно зробити вакцинацію проти ВПЛ. Таким чином жінки зможуть захистити себе від розвитку раку шийки матки. Також щеплення вбереже як осіб жіночої, так і чоловічої статі, від раку порожнини рота й горла, статевих органів і ануса. Варто відзначити, що нині уже 84 країни світу, в тому числі США, Канада та держави ЄС, проводять вакцинування від ВПЛ. Зараз приблизно 80 мільйонів людей зі всього світу зробили щеплення від інфекції.

Загалом вважається, що вакцина від ВПЛ рекомендується лише дівчатам і їм потрібно прийняти її у віці 9-14 років перед початком статевого життя. Проте в деяких країнах вакцинують також і хлопчиків, адже вони теж можуть переносити вірус. Що стосується людей із ВІЛ-інфекцією, то їм взагалі варто зробити три дози щеплення.

Оскільки в Україні ця вакцина не є обовʼязковою, то батьки можуть самостійно потурбуватися про те, щоб дитина її отримала.

Ще один метод вберегтися від небезпечних видів ВПЛ для жінок — робити скринінг на рак шийки матки. Жінкам віком від 21 до 65 років відвідування гінеколога з цією метою є обовʼязковим для збереження здоровʼя.

Також дуже важливо під час статевого акту правильно використовувати презервативи, адже ВПЛ може заражати незахищені ділянки.

Звичайно ж, важливо також вступати в інтимні стосунки лише з одним партнером, котрий також не матиме інших партнерів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Великобританії батько-одиночка дозволяв своїй доньці мати статеві стосунки, і вона до 15 років мала уже пʼять партнерів.