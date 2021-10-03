Госпіталізованих стає все більше: статистика коронавірусу за добу
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Кількість госпіталізованих з коронавірусом зростає з кожним днем
Станом на ранок неділі, 3 жовтня, в Україні зафіксували 7 967 нових випадків коронавірусу, що на кілька тисяч менше менше, ніж за попередню добу. Однак, це можна пояснити традиційним спадом, який спостерігається у вихідні.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя України.
Так, за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 300 осіб (напередодні 2692);
- летальних випадків – 126 (напередодні 203);
- одужало – 1 483 осіб (до цього 3469).
Кількість хворих дітей за добу дещо знизилася — зафіксували 822 випадки хвороби у неповнолітніх (добою раніше було 1104). Також захворіли значно менше медиків — 88 за добу (до цього було 235).
У регіональному розрізі найбільшу кількість хворих зафіксували у Харківській (1073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях. Київ із показником у 220 випадків на добу з пʼятірки лідерів зник.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 455 189 осіб;
- одужало – 2 263 407 осіб;
- летальних випадків – 56 775;
Нагадаємо, за прогнозами вчених вже в середині жовтня добова кількість хворих перетне позначку у 10 тисяч хворих. Судячи зі статистики за попередні дні, цей прогноз Національної академії наук таки справджується.
Разом з тим, Мінфін опублікував статистику, за даними якої найбільше коронавірусом хворіють українці віком від 50 до 69 років.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, Міністерство охорони здоровʼя закликає людей з хронічними хворобами обовʼязково вакцинуватися від коронавірусу.
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