Що станеться з вашим організмом, якщо на місяць відмовитися від "молочки"

Незважаючи позитивні ефекти, є і негативні наслідки відмови від молочних продуктів.

Навколо користі молочної продукції у лікарів, вчених і дієтологів дуже часто ведуться суперечки. Частина впевнена, що без "молочки" людина не буде отримувати всіх необхідних речовин, інші ж упевнені в зворотному. Хто ж правий?

"Телеграф" ознайомився з думками обох сторін і склав список всіх плюсів і мінусів для вашого організму при відмові від молочних продуктів.

Нагадаємо, що в склянці молока міститься ціла маса корисних речовин: білки, жири, вуглеводи, кальцій, магній, фосфор, калій, залізо і вітаміни А, В1, В2, РР, С і D.

Плюси відмови від молочних продуктів:

Під час простудних захворювань "молочку" краще виключити з раціону

Поліпшення травлення

У багатьох жителів планети проблеми з засвоєнням молочних продуктів, а в деяких і зовсім їх непереносність. Тому відмова від "молочки" допоможе позбутися від неприємних відчуттів після вживання молочних продуктів: здуття, розладів і т.д.

Поліпшення стану шкіри

Молочні продукти впливають на гормональний фон людини, що може впливати на стан шкіри. Тому більшість людей, які відмовилися від вживання молока, помічають, що їх шкіра виглядає більш зволоженою, проходять акне, висипання і почервоніння. Також, зникне зайва набряклість і зменшиться прояви псоріазу та екземи.

Поліпшення загального самопочуття

Відмовившись від "молочки", можна стабілізувати стан здоров’я, і зменшити прояв недуг. Більш того, що це також допоможе зменшити прояви деяких хронічних хвороб.

Поліпшення настрою

Тут вся справа в гормонах: прогестерону і естрогенів. Саме вони впливають на хімічні процеси і викликають перепади настрою.

Допомога при схудненні

Відмова від ситних молочних продуктів схуднути буде простіше. Більш того, ви навіть будете відчувати себе більш енергійно.

Мінуси відмови від молочних продуктів:

Дієтологи радять повернутися до повноцінного раціону, щоб зберегти здоров’я і фігуру

Знизиться імунітет

Пробіотичні бактерії, що містяться в молочних продуктах, підвищують імунітет. Тобто, при відмові від таких продуктів імунітет послабшає.

Обмін речовин стане млявим

Людина, що відмовився від молока, ризикує уповільнити обмін речовин і "завести" зайву вагу.

Будуть часті переломи

Відмовившись від молока тваринного походження, люди недоотримують необхідні організму корисні речовини, такі як вітамін D, який впливає на засвоєння кальцію.

Якщо ви все ж вирішили відмовитися від молочної продукції, то вам необхідно до цього ретельно підготуватися. Необхідно продумати свій раціон так, щоб отримувати в достатній кількості вітаміни D і В12, білок і кальцій. Бажано проконсультуватися з лікарем.

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