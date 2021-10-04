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Джерело пробіотиків і захист від застуди: дієтолог розповів в чому користь квашених огірків

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Квашені огірки Новина оновлена 04 жовтня 2021, 12:03
Квашені огірки

Дієтолог зазначає, що в холодну пору року варто регулярно додавати квашення до свого раціону.

Дієтолог Світлана Фус, яка раніше розповіла про особливості харчування в осінньо-зимовий період, повідала про користь квашених продуктів.

На своїй сторінці в Інстаграм дієтолог зазначила, що восени і взимку квашення допомагають захиститися від застуди і підтримати імунітет. Не просто так же наші бабусі і мами заготовляють різні солоні продукти на зиму.

У чому ж користь?

  • Квашення — це натуральне джерело пробіотиків. Тому квашені продукти називають пробіотичною їжею, яка ефективно захищає від збудників застуди і зміцнює імунітет.
  • Також, квашені продукти — це один з кращих натуральних ентеросорбентів, тобто вони можуть допомогти організму позбавитися від токсинів.
  • Молочна кислота, яка утворюється при квашенні, знижує рівень рН, завдяки чому поліпшується процес перетравлення їжі та підвищується засвоєння поживних речовин організмом.
Не плутайте квашені продукти з маринованими. Для їх приготування використовують оцет і пастеризацію, тому вони менш корисні.
Не плутайте квашені продукти з маринованими. Для їх приготування використовують оцет і пастеризацію, тому вони менш корисні.

Світлана Фус додала, що вживати квашені огірки у великій кількості не рекомендується. Досить буде вживати половину склянки (60-120 гр) квашених овочів 1 раз в день.

Раніше, "Телеграф" писав, що Світлана Фус розповіла, як приготувати смачні і корисні млинці, які не зашкодять фігурі.

Теги:
#Здоров'я #Дієтолог #Здорове харчування #Огірки #Мариновані огірки #Світлана Фус #Квашені огірки #Рада дієтологів
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