Джерело пробіотиків і захист від застуди: дієтолог розповів в чому користь квашених огірків
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Дієтолог зазначає, що в холодну пору року варто регулярно додавати квашення до свого раціону.
Дієтолог Світлана Фус, яка раніше розповіла про особливості харчування в осінньо-зимовий період, повідала про користь квашених продуктів.
На своїй сторінці в Інстаграм дієтолог зазначила, що восени і взимку квашення допомагають захиститися від застуди і підтримати імунітет. Не просто так же наші бабусі і мами заготовляють різні солоні продукти на зиму.
У чому ж користь?
- Квашення — це натуральне джерело пробіотиків. Тому квашені продукти називають пробіотичною їжею, яка ефективно захищає від збудників застуди і зміцнює імунітет.
- Також, квашені продукти — це один з кращих натуральних ентеросорбентів, тобто вони можуть допомогти організму позбавитися від токсинів.
- Молочна кислота, яка утворюється при квашенні, знижує рівень рН, завдяки чому поліпшується процес перетравлення їжі та підвищується засвоєння поживних речовин організмом.
Світлана Фус додала, що вживати квашені огірки у великій кількості не рекомендується. Досить буде вживати половину склянки (60-120 гр) квашених овочів 1 раз в день.
Раніше, "Телеграф" писав, що Світлана Фус розповіла, як приготувати смачні і корисні млинці, які не зашкодять фігурі.
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