Джерело пробіотиків і захист від застуди: дієтолог розповів в чому користь квашених огірків

Дієтолог зазначає, що в холодну пору року варто регулярно додавати квашення до свого раціону.

Дієтолог Світлана Фус, яка раніше розповіла про особливості харчування в осінньо-зимовий період, повідала про користь квашених продуктів.

На своїй сторінці в Інстаграм дієтолог зазначила, що восени і взимку квашення допомагають захиститися від застуди і підтримати імунітет. Не просто так же наші бабусі і мами заготовляють різні солоні продукти на зиму.

У чому ж користь?

Квашення — це натуральне джерело пробіотиків. Тому квашені продукти називають пробіотичною їжею, яка ефективно захищає від збудників застуди і зміцнює імунітет.

Також, квашені продукти — це один з кращих натуральних ентеросорбентів, тобто вони можуть допомогти організму позбавитися від токсинів.

Молочна кислота, яка утворюється при квашенні, знижує рівень рН, завдяки чому поліпшується процес перетравлення їжі та підвищується засвоєння поживних речовин організмом.

Не плутайте квашені продукти з маринованими. Для їх приготування використовують оцет і пастеризацію, тому вони менш корисні.

Світлана Фус додала, що вживати квашені огірки у великій кількості не рекомендується. Досить буде вживати половину склянки (60-120 гр) квашених овочів 1 раз в день.

Раніше, "Телеграф" писав, що Світлана Фус розповіла, як приготувати смачні і корисні млинці, які не зашкодять фігурі.