Смертність за добу зросла майже втричі: статистика коронавірусу в Україні

За добу коронавірус діагностували майже у тисячі дітей

Станом на ранок вівторка, 5 жовтня, в Україні зафіксували 9 846 нових випадків коронавірусу, що на кілька тисяч більше, ніж за попередню добу. Після значного спаду, який спостерігався днем раніше, кількість нових хворих різко підскочила.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.

У порівнянні з попередніми даними, в Україні за добу суттєво зросла кількість летальних випадків — їх стало майже втричі більше. При цьому багато пацієнтів вилікувалися від COVID-19, а кількість госпіталізацій, хоч і не суттєво, але таки знизилася.

За минулу добу в Україні:

госпіталізовано – 1 881 особа (добою раніше 2 092);

летальних випадків – 317 (до цього — 114);

одужало – 4 229 осіб (днем раніше — 1 116).

Крім того, у число хворих у понеділок потрапили 918 дітей та 207 медпрацівників.

У регіональному розрізі найбільшу кількість випадків зафіксували у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 469 856 осіб;

одужало – 2 268 752 особи;

летальних випадків – 57 206;

Як повідомляв "Телеграф" раніше, сім областей України опинилися за крок від "помаранчевої" зони карантину через суттєве зростання рівня госпіталізацій.