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Косметолог назвала продукти, які "вбивають" нашу шкіру

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Продукти, яких варто уникати восени Новина оновлена 05 жовтня 2021, 16:09
Продукти, яких варто уникати восени

Лікар-косметолог Алла Дворянин розповіла про продукти, які варто уникати восени, щоб шкіра залишалася свіжою.

Восени через перепад температур, вітру, обігрівачів шкіра пересихає, з’являється лущення, почервоніння. Тому в цю холодну пору за шкірою обличчя потрібен особливий догляд. Однак варто пам’ятати, що для того, щоб шкіра залишалася свіжою і молодою, потрібно також звернути увагу на харчування.

В ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" лікар-косметолог Алла Дворянин розповіла, що восени краще відмовитися від вживання деяких продуктів, щоб шкіра залишалася свіжою.

Косметолог радить уникати таких продуктів, як: чорний чай і кава, спеції і сіль, алкогольні напої, солодощі, борошняні вироби, червоне і жирне м’ясо.

А також, Алла Дворянин радить не користуватися засобами, які не підходять за складом до вашого типу шкіри, адже вони можуть дуже нашкодити їй.

Раніше, "Телеграф" писав, що косметолог розповіла, що робити, щоб особа "пережило" осінь з найменшими наслідками.

Теги:
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