Рус

В Україні майже вдвічі зросла кількість важких випадків коронавірусу: зведення за добу

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
106
Коронавірус в Україні 6 жовтня Новина оновлена 06 жовтня 2021, 08:29
Коронавірус в Україні 6 жовтня

Ще більше випадків захворювань фіксують у дітей та медпрацівників

Станом на ранок середи, 6 жовтня, в Україні зафіксували 12 662 нових випадків коронавірусу, що майже на 3 тисячі більше, ніж днем до цього. Це говорить про те, що прогноз українських вчених про значний сплеск захворюваності справджується.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.

У порівнянні з попереднім днем у 1,5 рази зросла кількість госпіталізованих пацієнтів з діагнозом COVID-19. При цьому летальність залишилася на досить високому рівні, а кількість одужань зросла зовсім трохи.

Коронавірус у вівторок вразив ще більше дітей та медпрацівників — захворіли 1186 неповнолітніх та 271 медик (минулої доби — 918 та 207 відповідно).

Крім того, за минулу добу в Україні:

  • госпіталізовано – 3 745 осіб (до цього — 1 881);
  • летальних випадків – 320 (днем раніше — 317);
  • одужало – 4 630 (напередодні — 4 229);

У регіонах за добу найбільшу кількість хворих зафіксували у Харківській (1163), Одеській (1076), Дніпропетровській (964), м. Київ (792) та Запорізькій (783) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли – 2 482 518 осіб;
  • одужали – 2 273 382 особи;
  • летальних випадків – 57 526;

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в РНБО прогнозують пік коронавірусу в Україні на кінець жовтня — початок листопада. Кількість пацієнтів у лікарнях може сягнути 50 тисяч. Також ми писали, що вже вісім регіонів наблизилися до показників "помаранчевої" зони карантину. А у ВООЗ взагалі заявили, що не можуть контролювати розвиток пандемії коронавірусу.

Теги:
#Україна #Міністерство охорони здоров'я України #Коронавірус #Covid-19
Україна та НАТО
Україна
Україна і НАТО: ймовірне посилення допомоги від Альянсу
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Україна та НАТО
Україна і НАТО: ймовірне посилення допомоги від Альянсу
Дата публікації
Категорія
Журналіст та оператор "Схем" після нападу на них в "Укрексімбанку"
"Вичистіть все г*вно": з'явилося відео, як охорона за наказом глави "Укрексімбанку" напала на журналістів "Схем" і відібрала камери
Дата публікації
Категорія
Окрім канікул, школярі матимуть ще шість вихідних на державні та релігійні свята
Коли будуть канікули у школярів у цьому навчальному році: графік і точні дати
Дата публікації
Категорія
Заходи індивідуальної безпеки вже стали звичною справою в багатьох країнах.
Кінець пандемії далекий: в ВООЗ не можуть взяти під контроль COVID-19
Дата публікації
Категорія
У ДФС готуються розраховувати "тіньові" доходи українців
Знайдуть всіх: влада придумала, як ловити тих, хто ухиляється від податків