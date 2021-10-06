В Україні майже вдвічі зросла кількість важких випадків коронавірусу: зведення за добу

Ще більше випадків захворювань фіксують у дітей та медпрацівників

Станом на ранок середи, 6 жовтня, в Україні зафіксували 12 662 нових випадків коронавірусу, що майже на 3 тисячі більше, ніж днем до цього. Це говорить про те, що прогноз українських вчених про значний сплеск захворюваності справджується.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.

У порівнянні з попереднім днем у 1,5 рази зросла кількість госпіталізованих пацієнтів з діагнозом COVID-19. При цьому летальність залишилася на досить високому рівні, а кількість одужань зросла зовсім трохи.

Коронавірус у вівторок вразив ще більше дітей та медпрацівників — захворіли 1186 неповнолітніх та 271 медик (минулої доби — 918 та 207 відповідно).

Крім того, за минулу добу в Україні:

госпіталізовано – 3 745 осіб (до цього — 1 881);

летальних випадків – 320 (днем раніше — 317);

одужало – 4 630 (напередодні — 4 229);

У регіонах за добу найбільшу кількість хворих зафіксували у Харківській (1163), Одеській (1076), Дніпропетровській (964), м. Київ (792) та Запорізькій (783) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 2 482 518 осіб;

одужали – 2 273 382 особи;

летальних випадків – 57 526;

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в РНБО прогнозують пік коронавірусу в Україні на кінець жовтня — початок листопада. Кількість пацієнтів у лікарнях може сягнути 50 тисяч. Також ми писали, що вже вісім регіонів наблизилися до показників "помаранчевої" зони карантину. А у ВООЗ взагалі заявили, що не можуть контролювати розвиток пандемії коронавірусу.