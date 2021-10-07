Pfizer не справляється? Нове дослідження показало як швидко знижується захист після вакцинації

Майже 39% вакцинованих в Україні зробили щеплення Pfizer.

В Ізраїлі та Катарі провели два незалежні дослідження захисту після вакцинації Pfizer. Вони обидва показали спад імунітету через кілька місяців після введення вакцини. Причиною лікарі вважають, крім іншого, поведінку людей.

Про це повідомляє CNN.

Втрата антитіл після двократної вакцинації починається через два місяці після останньої дози щеплення — стверджує ізраїльське дослідження. Швидкість вище у чоловіків, людей старше 65 і хворих з імуносупресією — пригніченим імунітетом. Такий стан характерний для вагітності, ВІЛ, променевої хвороби або може бути викликано штучно при пересадці органів або при лікуванні аутоімунних захворювань.

У цьому дослідженні також сказано, що захист вище у тих, хто перехворів на коронавірус, а потім вакцинувався.

У Катарі велика частина населення вакцинуватися саме Pfizer. Вчені з цієї країни відзначили, що кількість антитіл падає швидше з четвертого місяця після вакцинації і відсоток захисту від зараження зменшується до 20% в наступні місяці.

При цьому вчені відзначили, що вакцинація все одно захищає на 90% від тяжкого перебігу коронавірусу. Крім об’єктивних причин на зниження захисту вплинуло і те, що після вакцинації люди почали жити як раніше, нехтували заходами захисту та збільшили кількість спілкування з іншими.

Раніше "Телеграф" писав, що у літніх людей вакцинація дає кращий захист ніж хвороба.