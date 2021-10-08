У всьому важливий баланс: Аніта Луценко розповіла про важливість вживання фруктів

Фрукти можна поєднувати з іншими продуктами і доповнювати ними основні страви, але не заміняти їх.

Фрукти — прекрасні, вважає відомий український тренер Аніта Луценко. У них міститься багато вітамінів: С, А, К і вітаміни групи В, мінералів: марганець, кальцій, залізо, цинк, фосфор, магній, і, звичайно ж клітковини, яка уповільнює всмоктування вуглеводів.

Однак є і продукти, які можуть "знищити" нашу шкіру. Але зараз розмова не про них.

На своїй сторінці в Інстаграм Луценко зазначила, що фрукти дають свіжість і прекрасно активізують наші жувальні м’язи. Однак в їх вживанні часто буває збій: або їх мало, або прям багато. А в харчуванні, як і в принципі у всьому, важливий баланс і міра.

"2 фрукти в день відмінний вибір" — радить своїм підписникам Аніта Луценко.

Раніше, "Телеграф" писав, що Аніта Луценко розповіла, як підтягти верхню частину тіла в домашніх умовах і показала ефективні вправи на плечі і руки.