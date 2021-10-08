Дві смужки це COVID: лікар розповів про нюанси використання експрес-тестів

Застосовувати тести з аптеки можна з першого дня температури.

На тлі висхідного рівня щоденної захворюваності на коронавірус виникає питання, як відрізнити застуду від COVID-19. Найбільш точну відповідь дадуть не симптоми, а тестування. Крім ПЛР-тестів існує аналіз на антиген, який є у вільному доступі. Він може показати наявність коронавірусу з першого дня температури.

Про це повідомляє лікар Тарас Жиравецький в Телеграм.

Цей тест можна зробити за 15 хвилин і він показує наявність нуклеокапсидного білку вірусу. За словами лікаря — якщо тест показав дві смужки, то у вас коронавірус і необхідно звернутися до сімейного лікаря.

Раніше "Телеграф" писав, що навіть легкий перебіг коронавірусу впливає на ймовірність проблем з серцем і судинами. Вчені підрахували наскільки імовірніше отримати проблеми з серцем при різних видах лікування — від амбулаторного до реанімації.

Також повідомлялося, що при інфікуванні Дельта-штамом стандартні протоколи лікування коронавірусу дома показують більш низьку ефективність. Лікарі припускають збільшення кількості госпіталізацій.