Навіщо стерилізувати кішок і коли це варто робити

Проводити подібну інформацію можна у тварин у віці від шести місяців

Чимало власників домашніх котів рано чи пізно стикалися з цією етичною дилемою, пов’язаною із необхідністю стерилізувати або каструвати домашнього улюбленця.

Чи безпечно подібне хірургічне втручання і коли його слід проводити, "Телеграф" дізнався завдяки ветеринара проекту VET Online Ользі Бойко.

Для початку зазначимо, що більшість фахівців наполягають на необхідності стерилізації домашніх кішок, якщо, звичайно, власники не збираються займатися розведенням тварин. У процесі такої операції ветеринари видаляють пухнастикам репродуктивні органи, матку і яєчники. Таким чином знижуються статеві рефлекси, а кішка/кіт більше не здатні відтворювати потомство.

Чому варто стерилізувати кішок?

За словами Ольги Бойко, про корисність такої операції говорить відразу кілька факторів.

Якщо провести стерилізацію в перші два роки життя кішки, у неї значно збільшаться шанси ніколи не захворіти на рак (так, пухнастики теж схильні до онкології). Позбавлення від репродуктивних органів допоможе тварині більше не випробовувати додатковий стрес під час тічки або пологів. Тварини стануть менш агресивними, що допоможе не тільки їм, але і їх господарям бути в більшій безпеці.

Як здійснюється операція?

Стерилізація давно перестала бути чимось екстраординарним

Ольга Бойко стверджує, що стерилізація давно увійшла до переліку планових операцій. Тому якщо ветеринар є сумлінним фахівцем, це не повинно заподіяти зайвих проблем тварині.

Найголовніше — оперують вашого улюбленця під загальним наркозом. Комбінація анестетика залежить від конкретного пухнастого пацієнта, його габаритів і віку.

Якщо кішка ще не народжувала, значить, скоріш за все, її прооперують через бічний надріз. Подібне хірургічне втручання є найменш травматичним. Для тварин старшого віку, а тим більше вже народжували, використовується інший спосіб.

Коли найкраще стерилізувати кішку?

Чим молодша кішка, тим краще для операції

• Вік. Фахівці вважають, що такі операції можна починати проводити, якщо тварині вже виповнилося пів року. А якщо ваша кішка вже народжувала (і навіть кілька разів) або їй п’ять чи більше років, стерилізувати її все одно можна. Однак бажано перш проконсультуватися з ветеринаром — для обговорення всіх особливостей вашого улюбленця.

• Стан. Бажано не стерилізувати кішку під час тічки і, тим більше, вагітності. Через стрес, який улюбленець відчуває в такому стані, організм може дати збій під час операції. Таким чином у кішки може зупинитися серце або відкритися раптова кровотеча. Оперувати вагітну тварину дозволяється у виняткових випадках.

Про всі особливості підготовки до операції і догляду за кішкою після неї ветеринари детально повинні розповісти під час прийому — не соромтеся уточнювати потрібні вам деталі.

А якщо вас трохи стривожили думки про ймовірну стерилізацію дорогого пухнастика, саме час розслабитися. Для цього "Телеграф" уже підготував позитивну добірку кращих котиків тижня, які обов’язково піднімуть вам настрій.