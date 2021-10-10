Рус

Сплеск захворюваності COVID-19 в Україні: де найбільше нових випадків 10 жовтня

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
128
На вихідних в Україні стало трохи менше хворих COVID-19 Новина оновлена 10 жовтня 2021, 08:16
На вихідних в Україні стало трохи менше хворих COVID-19

Падіння числа нових випадків пояснюється зменшенням кількості тестів

На ранок неділі, 10 жовтня, в Україні традиційно знизилися показники захворюваності COVID-19, але ситуація все одно залишається тривожною, — особливо в Харкові, Одесі та Дніпрі.

Про це з посиланням на ранкову статистику МОЗ повідомляє "Телеграф".

Нагадаємо, що вчора в країні було майже 16 тисяч нових випадків, але на вихідних завжди роблять менше тестів, через що захворюваність нібито падає.

Всього за минулу добу в Україні зареєстрували:

  • 11 344 нових випадків;
  • 162 смерті;
  • 3 712 госпіталізованих;
  • 2 581 видужалих.

Найбільше хворих за добу — в Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях.

Зауважимо, що на цьому тижні в Україні було зафіксовано рекордне майже за півроку зростання числа нових випадків коронавірусу — тільки позавчора було зареєстровано понад 16 тисяч хворих, а на тижні було 320 смертей.

Як повідомляв "Телеграф", на вчора близько 15 областей вже були в "помаранчевій" зоні карантину, хоча за фактичними даними деякі вже досягли показників "червоної" зони.

Напередодні стало відомо, що першим регіоном, що перейде в "червону" зону, може стати Херсонська область.

Теги:
#Коронавірус #Covid-19
На вихідних в Україні стало трохи менше хворих COVID-19
Здоров'я
Сплеск захворюваності COVID-19 в Україні: де найбільше нових випадків 10 жовтня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На вихідних в Україні стало трохи менше хворих COVID-19
Сплеск захворюваності COVID-19 в Україні: де найбільше нових випадків 10 жовтня
Дата публікації
Категорія
Коронавірус
У МОЗ розповіли, яка область першою може перейти в "червону зону"
Дата публікації
Категорія
Фінляндія — Україна
Збірна України здобула першу перемогу при Петракові
Дата публікації
Категорія
Працівники мають місяць на те, щоб вакцинуватися
В Україні розширять перелік професій, що підлягають обов’язковій вакцинації від COVID-19
Дата публікації
Категорія
Помічник нардепа на громадських засадах Руслан Джамбулатов, з яким разом пиячив перед смертю нардеп Поляков
Бізнес на конфіскаті і кримінальний шлейф — що відомо про родину Джамбулатових, які "засвітилися" в смерті нардепа Антона Полякова