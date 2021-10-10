Сплеск захворюваності COVID-19 в Україні: де найбільше нових випадків 10 жовтня

Падіння числа нових випадків пояснюється зменшенням кількості тестів

На ранок неділі, 10 жовтня, в Україні традиційно знизилися показники захворюваності COVID-19, але ситуація все одно залишається тривожною, — особливо в Харкові, Одесі та Дніпрі.

Про це з посиланням на ранкову статистику МОЗ повідомляє "Телеграф".

Нагадаємо, що вчора в країні було майже 16 тисяч нових випадків, але на вихідних завжди роблять менше тестів, через що захворюваність нібито падає.

Всього за минулу добу в Україні зареєстрували:

11 344 нових випадків;

162 смерті;

3 712 госпіталізованих;

2 581 видужалих.

Найбільше хворих за добу — в Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях.

Зауважимо, що на цьому тижні в Україні було зафіксовано рекордне майже за півроку зростання числа нових випадків коронавірусу — тільки позавчора було зареєстровано понад 16 тисяч хворих, а на тижні було 320 смертей.

Як повідомляв "Телеграф", на вчора близько 15 областей вже були в "помаранчевій" зоні карантину, хоча за фактичними даними деякі вже досягли показників "червоної" зони.

Напередодні стало відомо, що першим регіоном, що перейде в "червону" зону, може стати Херсонська область.