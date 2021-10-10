Не схоже на звичайний коронавірус: як розпізнати "Дельта"-штам із перших симптомів

Цей різновид вірусу є вдвічі заразнее, ніж "Альфа" варіант

В Україні з кожним днем збільшується кількість коронавірусних хворих. Не останню роль в цьому відіграють як нехтування правилами карантину, так і поширення "Дельта"-штаму.

"Телеграф" вирішив нагадати, чому він такий небезпечний і чи можна його відрізнити від інших різновидів COVID-19.

Штам "Дельта" наразі є одним із найбільш заразних за весь час коронавірусної пандемії. Все тому, що його властивість передаватися на 60% вище, ніж початкова форма вірусу.

Слід звернути увагу на той факт, що найчастіше цей різновид хвороби фіксують у молоді, а також дітей. Старших людей "Дельта" теж інфікує, але набагато рідше.

Незважаючи на те, що молодий людський організм найчастіше сильніший і здатний витримати навантаження, саме "Дельта"-штам став каталізатором збільшення кількості госпіталізованих пацієнтів. Значна частина з них — люди у віці до 40 років.

До самим поширених симптомів "Дельти" відносять втрату слуху, болі в суглобах і шлунку, а також нежить. Вони, зрозуміло, поєднуються із уже "звичними" для коронавірусу кашлем, головним болем, лихоманкою. Також у пацієнтів нерідко фіксують болі в горлі і діарею.

За стандартною формулою боротьба з "Дельтою" займе від двох до трьох тижнів. У перші дні з’являються незначні симптоми, серед яких підвищення температури, загальна слабкість і нежить. Пацієнти нерідко скаржаться і на болі в литках.

Незважаючи на поширену думку, "Дельта"-штам теж впливає на смакові рецептори. Зміни можна почати помічати вже на 3-5 день хвороби. Плюс у пацієнта починається кашель, а температура стає ще вище. Також коронавірус здатний викликати нудоту або розлад кишечника.

Симптоми "Дельта" -штамма

Дні із 5 по 10 є критичними під час хвороби. У цей час пацієнт часто відчуває себе найгірше: посилюється кашель, з’являється задишка, людини може морозити. Також часто з’являються болі в грудях, діагностується пневмонія.

Якщо організм витривалий, а лікування застосовувалося правильне, хворий може піти на поправку вже після 12 днів хвороби. В інших випадках процедура може затягнутися до трьох тижнів і більше.

Відзначається, що поки жодна з існуючих протиковідних вакцин не показала 100% ефективності в протистоянні "Дельта". Однак вакциновані люди практично не скаржаться на протікання хвороби у важкій формі, якщо вірус таки атакує.

Нагадаємо, що вперше "Дельту" виявили на території Індії, і дуже довго мутація носила назву "індійського" штаму. Перший випадок датується майже річною давністю — 5 жовтня 2020 року. Наприкінці травня 2021-го штам отримав назву "Дельта": після того, як ВООЗ прийняла рішення використовувати для найменувань варіацій вірусу літери грецького алфавіту. В Україні "Дельту" зафіксували в червні 2021 року — інфіковані прибули з території РФ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, при яких симптомах коронавірусу слід негайно звернутися до лікаря, адже вам знадобиться госпіталізація. Також будьте уважні, адже навіть легка форма ковіду здатна завдати значної шкоди організму.