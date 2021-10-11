Проба Манту: навіщо її роблять і чи правда те, що її не можна мочити

Питання залишиться актуальним в будь-які часи.

Попри те, що в Україні більше немає практики масових перевірок дітей на туберкульоз, у багатьох продовжує залишатися актуальним питання про те, чи можна мочити манту.

Більшість повнолітніх українців пам’ятають, як після уколу лікарі говорили про те, що протягом кількох днів місце введення проби не можна мити. Але далеко не всі знають, що такі застереження давалися для того, щоб уберегти місце уколу від фізичних ушкоджень, а не тому, що його дійсно не можна мочити.

Проба Манту отримала свою назву на честь французького вченого Шарля Манту. Це тест, який дозволяє визначити, чи були в організмі збудники туберкульозу. Під шкіру вводиться частинки нейтралізованих мікроорганізмів, які або викликають імунну реакцію організму або ні.

Якщо почервоніння в місці уколу помітно збільшилася в розмірах, це свідчить про те, що організм вже стикався з цими патогенами, тобто раніше був інфікований. Якщо ж реакції не виникло, то це означає, що імунітет ще "не знає", що це таке, а тому не проявляє "зацікавленості".

І так, мочити її можна, однак не можна терти рушником, чухати, заклеювати пластиром або обробляти кремами.

Варто відзначити, що в Україні масова проба Манту перестала практикуватися в силу її недоцільності за медичними та економічними причинами. Замість неї новонародженим дітям роблять щеплення вакцини від туберкульозу БЦЖ (бацила Кальмета — Герена).

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