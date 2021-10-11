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Вчені розповіли, на скільки вакцина знижує ризик смерті при коронавірусі "Дельта"

Автор
Анна Дворовенко
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Автор
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Вакцинація виявилася ефективною від штаму "Дельта" Новина оновлена 11 жовтня 2021, 12:45
Вакцинація виявилася ефективною від штаму "Дельта"

Результати дослідження виявилися дуже несподіваними

Вакцинація від коронавірусу продемонструвала свою ефективність як від звичайного штаму, так і від штаму "Дельта". Пацієнти, які отримали вакцину, значно рідше потрапляли до лікарні.

Про це йдеться у дослідженні французької науково-дослідницької групи Epi-Phare, передає The Guardian.

Згідно з отриманими даними, COVID-вакцина виявилася ефективною для важких форм коронавірусу. Зокрема, серед людей у віці 50+, які отримали щеплення, ризик госпіталізацій і летального результату знизився на 90% вже на 14 день після отримання другої дози.

Більш того, вакцинація виявилася дуже ефективною в боротьбі зі штамом "Дельта". У громадян у віці 75+ ефективність вакцинації склала 84%, а в осіб у віці від 50 до 75 років — 92%.

Варто зазначити, що дослідження проводилося у період з грудня 2020 року по 20 липня нинішнього року. У його ході вивчили дані 11 мільйонів чоловік у віці 50+, які отримали вакцину від COVID-19, і порівняли отриманий результат з даними ще 11 мільйонів чоловік такого ж віку, проте не вакцинованих.

Що стосується препаратів, то мова йшла про схвалені в ЄС вакцини — Pfizer/BioNtech, Moderna і AstraZeneca.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Дельта" — штамм не схожий на звичайний коронавірус — чому він такий небезпечний і як його впізнати.

Також ми писали, що "Дельта" -штамм COVID-19 міг "еволюціонувати" для більш ефективного поширення по повітрю.

Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #штам Дельта
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