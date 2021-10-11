Різкий стрибок сатурації без симптомів: в МОЗ озвучили найбільшу підступність "Дельти"

Кілька днів штам "Дельта" може взагалі не проявляти себе у організмі

В Україні захворюваність коронавірусом зростає з кожним днем і бʼє торішні рекорди, а ситуацію значно ускладнює той факт, що у 95% нових хворих виявляють штам "Дельта". У МОЗ назвали його найбільшу небезпеку.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко у інтервʼю "Голосу Америки", опублікованому у понеділок, 11 жовтня.

За його словами, штам коронавірусу "Дельта" в Україні має деякі особливості. Зокрема, у пацієнтів протягом тижня може не бути жодних симптомів COVID-19, а потім сатурація (насичення крові киснем — ред.) падає з 92% до 70% і людям вкрай стає необхідною госпіталізація та підключення до апарату штучної вентиляції легень. У цьому і полягає найбільша небезпека "Дельта"-штаму.

Що стосується регіонів, то за словами міністра, у найгіршому положенні зараз опинилися Харків, Запоріжжі, Дніпро та Одеса. А найближчою до "червоної" зони карантину виявилася Херсонська область.

Як зазначив міністр, найбільше цей штам вірусу вражає імунонезахищених людей — таких, хто не перехворів коронавірусом, або тих, хто не вакцинований від нього.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Дельта" - штам коронавірусу є значно заразнішим і підступнішим для організму — як розпізнати його з перших симптомів.