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Різкий стрибок сатурації без симптомів: в МОЗ озвучили найбільшу підступність "Дельти"

Автор
Анна Дворовенко
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В Україні "Дельта"-штам діагностують у 95% Новина оновлена 11 жовтня 2021, 14:30
В Україні "Дельта"-штам діагностують у 95%

Кілька днів штам "Дельта" може взагалі не проявляти себе у організмі

В Україні захворюваність коронавірусом зростає з кожним днем і бʼє торішні рекорди, а ситуацію значно ускладнює той факт, що у 95% нових хворих виявляють штам "Дельта". У МОЗ назвали його найбільшу небезпеку.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко у інтервʼю "Голосу Америки", опублікованому у понеділок, 11 жовтня.

За його словами, штам коронавірусу "Дельта" в Україні має деякі особливості. Зокрема, у пацієнтів протягом тижня може не бути жодних симптомів COVID-19, а потім сатурація (насичення крові киснем — ред.) падає з 92% до 70% і людям вкрай стає необхідною госпіталізація та підключення до апарату штучної вентиляції легень. У цьому і полягає найбільша небезпека "Дельта"-штаму.

Що стосується регіонів, то за словами міністра, у найгіршому положенні зараз опинилися Харків, Запоріжжі, Дніпро та Одеса. А найближчою до "червоної" зони карантину виявилася Херсонська область.

Як зазначив міністр, найбільше цей штам вірусу вражає імунонезахищених людей — таких, хто не перехворів коронавірусом, або тих, хто не вакцинований від нього.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Дельта" - штам коронавірусу є значно заразнішим і підступнішим для організму — як розпізнати його з перших симптомів.

Теги:
#Міністерство охорони здоров'я України #Віктор Ляшко #Коронавірус #Covid-19 #штам Дельта
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