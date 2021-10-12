Антивакцинаторам хочуть робити щеплення від коронавірусу під час сну: подробиці

Президент Філіппін вважає, що імунізувати від ковіду потрібно всіх, а тих, хто проти, — вколоти під час сну

Поки лідер Бразилії Жаір Болсонару терпить відмови при відвідуванні громадських місць через відмову робити щеплення від коронавірусу, президент Філіппін Родріго Дутерте зробив нову заяву про примусову вакцинацію. Політик вважає, що антищепленників слід імунізувати під час сну.

Про це Дутерте сказав по урядовому телебаченню PTV 12 жовтня.

Президент країни, де повністю щеплені від ковіду вже 23 млн чоловік, каже, що до кінця року вони повинні вакцинувати ще 70 мільйонів. Але так як багато людей робити щеплення не хочуть, Дутерте запропонував створити бригади та "офіційно" забиратися в будинки до антивакцинаторів. Імунізувати людей політик пропонує під час сну, щоправда, на законодавчому рівні ініціативу поки не затвердили.

Відзначимо, що раніше Дутерте пропонував садити порушників карантину у в’язницю. А тих, хто заразив інших коронавірусом, — визнати вбивцями і брати під варту. Всього ж на Філіппінах хворіють або перехворіли ковідом вже 2,67 млн осіб з 110-ти мільйонів населення.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу продемонструвала свою ефективність як від звичайного штаму, так і від штаму "Дельта". Пацієнти, які отримали вакцину, значно рідше потрапляли до лікарні.