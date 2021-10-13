Липова вакцинація: купити фальшивий COVID-сертифікат в Україні занадто легко, але за це можуть покарати

В Україні вже є випадки, коли за підробку документа лікарю виписали штраф — надалі ця тенденція буде лише набирати обертів

"Купити сертифікат вакцинації недорого", "Ціна Covid-сертифікату", "Де замовити довідку про вакцинацію заднім числом"… Ось такими запитами про підробку сертифікатів вакцинації рясніє мережа, поки в Україні захворювання коронавірусом загрозливими темпами наближається до масштабів весняної хвилі. "Послуги" навперебій пропонують на сайтах, у Telegram та Instagram.

"Телеграф" з’ясував, за скільки українців купують фальшиві довідки та чим це загрожує – і їм, і медикам із "помічниками".

Скільки коштують підроблені сертифікати вакцинації

"Телеграф" поспілкувався з декількома особами, які вирішили купити Covid-сертифікати. На умовах анонімності співрозмовники повідомили, що домовитися про підробку вдалося через знайомих медиків, або ж допомогли "вирішити питання" друзі чи колеги. Відбувається все наче так, що і правда проходить щеплення. Людина приходить у лікарню, сидить у черзі, заповнює анкету щеплення, заходить в кабінет до лікаря, знаходиться там деякий час, але не отримує ін’єкції та просто виходить. Після "процедури" медики можуть попросити потримати місце "уколу" – для правдоподібності. Ціна питання – близько 500 гривень за дві дози.

Не новина, що фальшиві документи пропонують замовити онлайн. Моніторинг сайтів і соціальних мереж показав, що там ціни можуть бути вищими – від 350-3500 гривень і до 200 доларів.

Ціни на фальшиві ковід-сертифікати. Скріншот: Телеграф

Ціни на фальшиві ковід-сертифікати. Скріншот: Телеграф

Ціни на фальшиві ковід-сертифікати. Скріншот: Телеграф

Ціни на фальшиві ковід-сертифікати. Скріншот: Телеграф

Ціни на фальшиві ковід-сертифікати. Скріншот: Телеграф

А нещодавно один горе-"підприємець" продавав "довідки" про вакцинацію по 250 євро, але його викрили правоохоронці.

Крім того, інколи за купівлю "сертифікатів" оптом – від п’яти штук – обіцяють знижки.

За купівлю 5 сертифікатів-підробок - знижка. Скріншот: Телеграф

"Постачальники" псевдосертифікатів зазвичай просять надати дані чи копії паспорта, закордонного паспорта та ідентифікаційного коду. Оплату просять перераховувати на банківську карту. Оформлення відбувається протягом 1-7 днів, деколи на "роботу" витрачають всього декілька годин.

Сертифікати обіцяють виготовити за декілька годин. Скріншот: Телеграф

Відправляють паперовий варіант "документу" поштою, інколи пропонують можливість накладеного платежу.

Ба більше, можете обрати, якою саме вакциною вас "щеплять" – Pfizer, CoronaVac, Moderna, Johnson & Johnson чи AstraZeneca. А кому конче необхідний сертифікат – зроблять "документ", вказавши минулу дату. Якщо ви отримали першу дозу вакцини, а другу – передумали, то і тут вам обіцяють "допомогти".

Сертифікати пропонують оформити минулою датою. Скріншот: Телеграф

Сертифікати пропонують оформити минулою датою. Скріншот: Телеграф

А один із Telegram-каналів навіть обіцяє забезпечити утилізацію номерних ампул.

У "послугу" включена утилізація ампул. Скріншот: Телеграф

Зазначимо, що внесення даних про щеплення в електронні бази гарантують не всюди. Хоча запевняють, мовляв, за кордон з цим "документом" можна хоч зараз!

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"Телеграф" перевірив, що замовити довідку-фальшивку можна в декілька кліків. Нам люб’язно відповіли, розповіли про умови та розцінки. А один із "центрів вакцинації" вибачився за затримку із відповіддю, зазначаючи про великі черги з охочих. Звісно, відправляти кошти зловмисникам і надавати свої дані ми не стали.

Скріншот: Телеграф

Скріншот: Телеграф

Скільки розслідується випадків підроблення Covid-сертифікатів

Як повідомили на запит "Телеграфу" у Національній поліції України, статтею 358 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за підроблення документів, печаток‚ штампів та бланків, а також за їх збут чи використання.

Крім того, залежно від умислу особи, її службового становища, предмету злочину тощо злочинні дії, пов`язані з підробленням документів, кваліфікуються іншими статями ККУ – 190 (Шахрайство) і 366 (Службове підроблення).

Так, станом на 7 жовтня 2021 року, слідчими підрозділами та підрозділами дізнання Національної поліції розпочато 623 кримінальних провадження за фактами вчинення злочинів, пов’язаних з підробленням результатів ПЛР-тестів, довідок про вакцинацію від Covid-19, міжнародних свідоцтв про вакцинацію та Covid-сертифікатів. З них 576 – за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 ККУ.

Крім того, в 367 таких провадженнях предметом кримінального правопорушення є підроблені довідки про результати ПЛР-тестів або тести на коронавірусну інфекцію Covid-19. У 256 – довідки про вакцинацію від Covid-19, міжнародні свідоцтва про вакцинацію та Covid-сертифікати, а також внесення недостовірних даних до відповідних електронних баз.

Як зазначають правоохоронці, з початку року до суду направлено 75 обвинувальних актів про вчинення 281 кримінального правопорушення зазначеної категорії. Триває досудове розслідування щодо 244 проваджень про вчинення 319 кримінальних правопорушень.

Яке покарання загрожує за підробку сертифікату вакцинації

Підроблення документів, у тому числі сертифікатів вакцинації, передбачає такі варіанти покарання:

штраф у розмірі 17000 грн,

арешт на строк до шести місяців,

обмеження волі на строк до двох років.

Повторне вчинення кримінального правопорушення загрожує обмеженням чи позбавленням волі на більший строк – до п’яти років.

У разі використання свідомо підробленого документа існують окремі санкції:

штраф у сумі 850 грн,

арешт до шести місяців,

обмеження волі до двох років.

Медики, які оформили підроблені документи про щеплення, можуть каратися позбавленням права займатися професійною діяльністю на строк до трьох років. До шести років позбавлення волі загрожує тим, хто несанкціоновано внесе дані в електронні бази (йдеться про ст. 362 ККУ — "Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (компʼютерах), автоматизованих системах, компʼютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї").

Кого вже покарали за підробку Covid-документів в Україні

Як повідомили в Нацполіції, винесено перший обвинувальний вирок стосовно лікаря, який за винагороду підроблював негативні тести на коронавірус. Сталося це в Дніпропетровській області.

Так, Павлоградським міськрайсудом ухвалено обвинувальний вирок стосовно лікаря, якого визнано винним у вчиненні за ч.1 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) ККУ.

Згідно з вироком, лікарю призначено покарання у вигляді штрафу в сумі 34 тисячі гривень. Також його позбавили права займатися діяльністю, пов’язаною із видачею довідок щодо наявності чи відсутності антигену SARS-CoV2 строком на один рік.

Нагадаємо, МОЗ планує посилити покарання за підробку COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів на коронавірус та виділити під це окрему кримінальну статтю.