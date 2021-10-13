Родимки на тілі людини: звідки беруться і в чому їх небезпека

Родимки — це острівці меланіну, який накопичується в шарах нашої шкіри.

Родимки (або невуси) — утворення, які присутні у людини з народження або з’являються під впливом сонця або гормонів організму. Вони можуть бути не видимі при появі на світ і проявлятися згодом.

"Телеграф" вирішив дізнатися більше про такі утворення і розвінчати популярні міфи про родимки.

Як розповів відомий популяризатор науки Олександр Толмачов, родимки найчастіше з’являються не при народженні, а під час літньої засмаги — меланін накопичується для захисту від сонця.

Навіщо потрібні родимки — науці не відомо, — розповів Толмачов. Не виключено, що у них немає ніякого особливого призначення.

Він зазначив, що бувають випадки коли родимки нестандартної форми, великі або нерівні перетворюються в пухлину, яка потребує контролю лікаря.

Родимку можна випадково здерти чи потурбувати іншим способом. Один з міфів, що це обов’язково призводить до раку — меланоми. Ризик розвитку меланоми, як повідомляють фахівці, — близько 2% серед онкологічних захворювань.

Перевіряти треба ті родимки, які викликають підозру. Для цього існує спеціальна формула самодіагностики (в англійському варіанті ABCDE):

асиметрія

нерівні краї

дивний колір або плями на родимці

діаметр понад 6 мм

вона росте, змінює колір або форму

При виявленні таких ознак потрібно звернутися до лікаря. При пошкодженні родимки важливо обробити її антисептиком, щоб не занести інфекцію. Якщо родимка викликає підозру можна звернутися до лікаря дерматолога за консультацією.

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