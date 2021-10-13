Коли потрібен антибіотик при коронавірусі: в МОЗ розставили всі крапки над "і"

У МОЗ кажуть, що антибіотики при ковіді не треба пити, але є і виключення

Багато українців, дізнавшись про наявність ковіду, що активно поширюється по країні, поспішають вдатися до допомоги "важкої артилерії" — антибіотиків. Однак їх застосування при ковіді "для профілактики" недоцільне: вони не вбивають віруси, а діють виключно на бактерії.

Про це розповіли в МОЗ.

Медики радять українцям не займатися самолікуванням і не пити такі препарати "на всякий випадок". Вірус антибіотик не вб’є, проте може завдати шкоди організму: зокрема, може збільшитися кількість антибіотикорезистентних бактерій.

Якщо у людини діагностували коронавірус в легкій формі, то він повинен повноцінно харчуватися, багато пити (близько 3 літрів в день), лікувати симптоми ковіду і збивати температуру.

Без антибіотиків лікують і середню форму коронавірусу. Втім, якщо за аналізом крові у людини приєдналася супутня бактеріальна інфекція, то антибіотик може призначити тільки лікар.

Раніше ми повідомляли про те, що епіцентром коронавірусу в Україні став Харків, де майже тисячу людей рятують в лікарні.