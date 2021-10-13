Що потрібно їсти восени, щоби не хворіти: головні поради щодо харчування від Марини Боржемської

Популярна тренерка розповіла, як підтримувати себе у формі в холодний сезон

Харчування восени має свої правила, дотримуючись яких ви будете здорові та не наберете зайві кілограми. Які продукти включити в свій раціон? Як не поправитися за сезон холодів? Відповіді "Телеграф" дізнався у фітнес-тренерки і експертки з правильного харчування Марини Боржемської.

Як харчуватися восени

Експертка каже, що кожен сезон по-своєму особливий, і в ньому є ті продукти харчування, необхідні нашому організму.

"Восени ми повинні робити упор на овочі, які властиві цьому періоду часу. Звичайно, хтось захоче зробити акцент на картоплі. Тільки намагайтеся їсти цей продукт акуратно", — пояснює Боржемська.

Так, є багато корисних сезонних овочів: броколі, цвітна капуста, кабачки і баклажани. Також дуже важлива зелень, яка завжди є у вільному доступі. Обов’язково їсти м’ясо, додала тренерка.

Крім того, не забувайте про каші.

"У холодний період часу потрібно компенсувати нестачу тепла і зігріти себе. Організм добирає калоріями. Ці калорії він часто просить через вуглеводи. Але вуглеводи бувають різні. І в цьому контексті я би рекомендувала зробити акцент на складних вуглеводах — цільнозернові каші, які ви повинні включити в раціон і не боятися їх їсти", — рекомендує Боржемська.

Існує три основних прийоми їжі, але в осінній і зимовий період експерт радить додати перекуси. Наприклад, десерти можуть бути у вигляді печених яблук або гарбуза.

На перекус — запечений гарбуз

А якщо іноді хочеться чорного шоколаду або тістечка, то необхідно їсти їх відразу після прийому їжі через 15 хвилин. Але бажано в першій половині дня — оскільки в цей період ми активніші.

Де брати вітаміни

Як зазначає Боржемська, вітаміни ми черпаємо з тих продуктів, які їмо.

"Не рекомендую приймати вітаміни просто так. Тільки тому, що ми самі вирішили, що у нас брак, — додала експертка. — У літній і весняний період часу ми отримали їх досить, тому про втрату вітамін я б уже говорила в кінці зими".

Наша співрозмовниця рекомендує здати аналізи, звернутися до лікаря і зрозуміти, які вітаміни необхідні саме вам.

Читайте також: Категорія Здоров'я Як харчуватися восени і де шукати вітаміни: рекомендації дієтолога Лікар-дієтолог рекомендує харчуватися збалансовано у будь-яку пору року, а восени звернути увагу на продукти, які містять вітаміни C і D

Як не набрати зайву вагу в період холодів

"Бути активними": закликає Боржемська. Необхідно розуміти: скільки ти з’їв — стільки повинен і витратити. Потрібно бути дуже уважними і не пропускати три прийоми їжі.

"Якщо ти хочеш щось солоденьке, з’їж десерт. Але важлива активність. Тренування можна робити вдома. В моїй програмі я показую багато вправ, які можна робити в домашніх умовах", — розповіла тренер.

Звичайно, в холодну пору року, коли йде дощ, іноді складно зібратися і піти в зал. Боржемська пропонує альтернативу — танці, домашні тренування, які компенсують сидячий спосіб життя.

"Намагайтеся не сидіти на місці. Активність — запорука успіху і здорового способу життя", — резюмувала фітнес-тренерка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Марина Боржемська назвала топ-5 кращих осінніх продуктів.