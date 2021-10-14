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Як харчуватися восени, щоби не погладшати: топ-5 головних правил Марини Боржемської

Автор
Таїсія Єрохіна
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В період осені-зими багато людей набирають вагу
В період осені-зими багато людей набирають вагу

Популярна тренерка розповіла про головні нюанси здорового харчування восени

Під час сезону холодів багато хто "утепляється", набираючи зайву вагу. Щоби цього не сталося, важливо знати прості правила. Про них "Телеграфу" розповіла фітнес-тренерка і експертка з харчування Марина Боржемська.

1. Сезонні овочі

Експертка рекомендує звернути увагу на овочі, які в достатку пропонує осінь. Включіть у свій раціон броколі, цвітну капусту, кабачки і баклажани. А ось з картоплею — потрібно бути обережніше. Крім того, не забувайте регулярно додавати в свої страви зелень. Адже вона доступна круглий рік.

2. Цільнозернові каші

Боржемська зазначає, що в холодний період часу потрібно компенсувати нестачу тепла і зігріти себе.

"Організм добирає калоріями. Ці калорії він часто просить через вуглеводи. Але вуглеводи бувають різні", — відзначає експертка.

Тому рекомендується зробити упор на складні вуглеводи — цільнозернові каші. Не бійтеся додавати їх у ваш раціон!

Їжте цільнозернові каші
Їжте цільнозернові каші

3. Корисні перекуси

Крім трьох основних прийомів їжі, які не можна пропускати, Боржемська рекомендує в період осені-зими додати перекуси. Якщо мова йде про десерти, то це можуть бути запечені яблука або гарбузи.

4. Десерти за часом

Коли вам хочеться з’їсти десерт — той же чорний шоколад, то необхідно робити це в певний час. Боржемська розповіла про два правили: їсти солодке відразу після прийому їжі через 15 хвилин і в першій половині дня.

5. Активність

Щоби витрачати стільки, скільки ми з’їдаємо, необхідно бути активними. Якщо немає бажання відвідувати тренажерний зал, то тренер пропонує альтернативні варіанти — танці або ж тренування в домашніх умовах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що тренер Аніта Луценко назвала правила вживання фруктів.

Теги:
#Харчування #Здорове харчування #Схуднення #Зайва вага #Осінь #Марина Боржемская
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