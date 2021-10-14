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Сухий кашель при коронавірусі: як врятуватися і чи потрібно пити відхаркувальні (відео)

Автор
Олена Волкова
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Кашель при коронавірусі не можна лікувати муколітиком Новина оновлена 14 жовтня 2021, 11:34
Кашель при коронавірусі не можна лікувати муколітиком

Лікар розповів, при якому кашлі показаний муколітик і коли він може погіршити ситуацію

Багато українців, почувши діагноз "коронавірус", починають займатися самолікуванням і пити відхаркувальні препарати. Однак, за словами лікаря-анестезіолога Івана Черненко, який рятує людей від COVID-19 з початку пандемії, це може обернутися серйозними наслідками.

Що робити при ковідному кашлі, а які дії повинні стати табу, доктор розповів на своєму YouTube-каналі.

Черненко каже, що, відповідно до рекомендацій ВООЗ, ні при ковіді, ні при пневмоніях муколітики не призначають. Відхаркувальні можуть знадобитися в єдиному випадку: у пацієнта йде велика продукція густого мокротиння, яке він не може відкашляти.

"Ковід вражає не внутрішню частину альвеоли, а те, що навколо неї. При вірусних інфекціях в альвеолах не продукується слиз, там нічого відкашлювати. І коли ви починаєте приймати відхаркувальні засоби, а зазвичай вони самі продукують кашель, ви погіршуєте проблему: ще більше починаєте кашляти", — говорить лікар.

Він переконаний, що сухий кашель у вологий переводити не треба.

"Чим ми реально можемо вплинути на кашльовий рефлекс — так це препарати на основі опіатів, той же кодеїн. Вони є рецептурними і продаються тільки за рецептом. Вони діють на дихальний центр і блокують кашльовий рефлекс", — пояснює медик.

Що ж стосується коронавірусу, муколітик при ньому протипоказаний, так як люди починають кашляти ще сильніше, що може привести навіть до легеневої кровотечі. Крім того, вони будуть стимулювати зайву продукцію мокротиння, що у дітей або літніх людей навіть може привести до запалення легенів.

Що потрібно робити від кашлю при коронавірусі:

  1. Багато пити.
  2. Провітрювати приміщення — потрібне вологе прохолодне повітря.
  3. Розсмоктувати мед або пити з ним чай (є навіть в міжнародних протоколах).
  4. Робити дихальну гімнастику (робити глибокий спокійний вдих і через зімкнуті губи — спокійний плавний видих. Кілька разів в день по 10-15 разів. Нормальна реакція на гімнастику при ковіді — кашель).

При сильному кашлі ряду пацієнтів з коронавірусом потрібен кисень і препарат від сухого кашлю, який повинен призначити тільки лікар.

Раніше ми повідомляли, коли потрібен антибіотик при коронавірусі і чи варто його приймати з перших днів.

Теги:
#Рекомендації #Кашель #Коронавірус #Муколитики
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