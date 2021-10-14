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Коронавірус активізував іншу смертельно небезпечну хворобу: що кажуть у ВООЗ

Автор
Анна Дворовенко
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У світі зросла смертність від туберкульозу Новина оновлена 14 жовтня 2021, 19:19
У світі зросла смертність від туберкульозу

Це пов'язують з недостатністю фінансування боротьби з цією недугою

Пандемія коронавірусу суттєво погіршила боротьбу з туберкульозом у цілому світі, зокрема, зросла кількість смертей від цієї недуги.

Про це йдеться у прес-релізі Всесвітньої організації охорони здоровʼя.

Зазначається, що через пандемію коронавірусу багаторічний прогрес у боротьбі з туберкульозом регресував (повернувся назад) і вперше за понад 10 років боротьби зросла кількість летальних випадків.

У ВООЗ переконані, що це повʼязано з тим, що доступ до протитуберкульозних послуг був обмежений, а ресурси на його фінансування значно скоротили і направили на заходи з реагування на COVID-19.

Так, якщо порівнювати статистику смертей від туберкульозу, то у 2020 році летальній була вищою, ніж у 2019 році, адже витрати на лікування туберкульозу були значно знижені. У доповіді йдеться, що минулого року смертей від туберкульозу було 1,5 мільйона.

Підвищення кількості летальних випадків зафіксували у 30 країнах світу. До слова, України у їх числі немає.

Однак, організація робить невтішні прогнози на 2021 і 2022 роки. За їх оцінками, зараз туберкульозом хворіє 4,1 мільйона осіб, однак далеко не всі з них знають про своє захворювання, а частина людей замовчує цей факт.

Саме тому ВООЗ закликає країни терміново пришвидшити заходи для боротьби з туберкульозом.

  • Туберкульоз — поширене й смертельно небезпечне інфекційне захворювання з хронічним перебігом. Його збудником є різні види мікобактерій, частіше за все Mycobacterium tuberculosis. Хвороба в основному вражає легені, однак є випадки уражень інших органів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні станом на ранок четверга, 14 жовтня, зафіксували майже 19 тисяч нових випадків коронавірусу. Такі дані востаннє були ще на початку весни.

При цьому прогнози щодо коронавірусу експерти роблять невтішні — смертність буде вищою, а кількість хворих ще більшою вже до кінця місяця.

Теги:
#Туберкульоз #Смертність #ВООЗ #Коронавірус
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