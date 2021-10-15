Лікар пояснив, чому "Дельта"-штам ковіду часто приводить до лікарні

Раніше сімейним лікарям вдавилося допомагати пацієнтам із COVID-19 без госпіталізації, але "Дельта" ускладнила ситуацію

Штам коронавірусу "Дельта", який швидко передається, переноситься важче. Через це велика кількість українців потрапляє на стаціонарне лікування, відповідно – заповнюється кількість ліжок по регіонах країни. Про це "Телеграфу" сказав головний лікар одного з медичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

Медик зазначає, що зміненим вірусом швидко інфікуються ті, хто не хворів. Мало того, протікання хвороби у випадку з "Дельтою" є досить важким.

"Падає сатурація, і в кінцевому результаті потрібен кисень. А кисню вдома немає, відповідно – людина мусить їхати в лікарню. А якщо двоє чи троє членів родини одночасно захворіють? Тож без лікарні ніяк. Має бути кисень", — пояснив Жиравецький.

Лікар каже, що під час попередніх хвиль ковіду сімейним лікарям було легше допомагати хворим, якщо ті лікувалися вдома. З "Дельтою" ситуація з домашнім лікуванням складається тяжче. Медик додає, що ліки, що застосовувалися раніше, не спрацьовують.

Як зазначає експерт, лікування ковіду не триває 2-3 дні, а в лікарню потрапляють "важкі" пацієнти. Тож регіони потребують достатнього ліжкового фонду.

"Система охорони здоров’я була більш підготовлена, ніж минулого року. Але вже майже вся заповнилася. Потрібно розгортати багато ліжок", — каже Жиравецький.

Додамо, про кількість заповнених лікарняних ліжок свідчать дані моніторингу Ради національної безпеки України. Більша частина областей перевищила 50% зайнятих ліжок або наближається до цього.

Заповненість лікарень в Україні. Дані: health-security.rnbo.gov.ua

Нагадаємо, в Україні через загрозливу ситуацію з коронавірусом до "червоної" зони переходить перша область – Херсонська. Найжорсткіші карантинні обмеження там почнуть діяти вже 15 жовтня.