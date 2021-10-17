Як не піддатися осінній хандрі: прості і дуже зрозумілі лайфхаки від Марини Боржемської

Поради прості і дуже зрозумілі, вибирайте будь-який по погоді і настрою.

Восени багато хто може відчувати апатію, небажання що-небудь робити, пригнічений настрій. Такий стан називають осінньою нудьгою або депресією. Фітнес-тренер Марина Боржемська знає, як боротися з таким настроєм.

На своїй сторінці в Інстаграм Марина поділилася кількома порадами, як відправиться в ненудну осінь.

"Будьте завжди відкриті для позитиву, щоб навіть від маленької іскорки позитивних емоцій, немов в домашньому каміні, розігрілось яскраве багаття душевного тепла і неймовірного осіннього затишку!" — пише Боржемська.

Як не дати себе поглинути осінньої хандри і підняти настрій в найпохмуріший день?

подивитися мотивуючий фільм в приємній компанії або наодинці з собою -> м’який плед, чашка кави/чаю додадуть тепла і затишку;

запланувати прогулянку в лісі або парку;

дістати з полиці улюблену книгу і в задоволення погортати її ввечері;

провести час з сім’єю або друзями за настільною грою -> карткова «Монополія», «UNO", "Дженга», «Mistakos»,

любите рукоділля — найкращий час для виробів: листівки, ікебани, гербарії, скетчінга;

частіше оточуйте себе красивими речами і приємними людьми;

змістите фокус уваги на речі, які приносять моральне задоволення: згадайте про своє хобі -> гра на гітарі, розбір колекції мініатюрних моделей машинок, монет, фотографій.

Раніше, "Телеграф" писав, що Марина Боржемська розповів про свої топ-5 кращих осінніх продуктів, які особливо цінні в холодну пору року.