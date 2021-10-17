Налагоджує роботу ШКТ і допомагає впоратися з млявістю і стресом: чим корисне вживання сирого гарбуза

У сирому вигляді гарбуз не менш смачний, навіть більш того, він навіть корисніший.

Одним з "головних" осінніх продуктів є гарбуз. У ньому міститься велика кількість корисних вітамінів і мінералів, які необхідні нашому організму для нормального функціонування. Адже не дарма його називають "королем осені".

Користь гарбуза для організму — неоцінена. В овочеві містяться такі вітаміни як А, С, Е, D, РР, К, групи B і рідкісний вітамін Т, а також такі мінерали як: фтор, магній, мідь, кальцій, цинк, марганець, фосфор, йод.

Користь сирого гарбуза

А ви знали, що гарбуз можна і навіть потрібно вживати сирим? Про це говорять багато дієтологів і експертів з харчування.

Наприклад, дієтолог Оксана Скиталінська заявляє, що вживання сирого гарбуза забезпечить здоровий імунітет і природний детокс, зміцнить слизові і поліпшить стан шкіри, виведе зайві токсини з організму, оздоровлює шлунок, кишківник і жовчний міхур. А також овоч має протинабряковий ефект і антиатеросклеротичну дію (допоможе при проблемах з холестерином).

Крім цього сирий гарбуз корисний для нирок і для профілактики всіх видів каменів в нирках, і незамінний при гастриті та виразковій хворобі.

Кому не можна їсти сирий гарбуз

Однак, сирий гарбуз можна не всім. Дієтолог зазначає, що тим, у кого загострення або запалення шлунка, кишківника, підшлункової залози та жовчного міхура, краще утриматися від вживання цього овоча в сирому вигляді.

Скільки сирого гарбуза можна їсти в день

У сирому вигляді гарбуз дозволено вживати до 0,5 кг в день.

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