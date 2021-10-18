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Статистика коронавірусу в Україні різко змінилася: причини і подробиці

Автор
Олена Вєчканова
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З початку пандемії в Україні померло більше 60 тисяч чоловік Новина оновлена 18 жовтня 2021, 08:34
З початку пандемії в Україні померло більше 60 тисяч чоловік

790 нових випадків ковідної хвороби стосується дітей

Понеділок, 18 жовтня, приніс Україні 9524 нових випадків коронавірусу, що свідчить про невелике спаді в кількості захворілих в порівнянні з попередньою добою.

Таку статистику подають в Міністерстві охорони здоров’я України.

Таким чином, за минулу добу на території України:

  • госпіталізовані — 3127 осіб (раніше — 4747);
  • одужали — 3421 осіб (раніше — 3541);
  • померли через COVID-19 — 177 осіб (за минулу добу — 219).

Також слід уточнити, що коронавірусна хвороба залишається невблаганною до представників найрізноманітніших верств населення і професій. Так, наприклад, за минулу добу захворіло 790 дітей, а також 122 медичних працівника.

Також відзначимо, що сумне лідерство за кількістю хворих за добу відійшло до Одещини (1 367 випадків), Харківщини (823), Дніпропетровщини (782) і Житомирщини (703). У жодній із інших областей кількість хворих не перевищила 600 осіб.

Загальне статистичне зниження щодо нових випадків і госпіталізацій може бути пов’язано з тим, що на вихідних через систему проходить менше даних. Також фахівці роблять набагато менше тестів для виявлення потенційних заражених.

Всього з початку пандемії в країні:

  • захворіло — 2 644 694 осіб;
  • одужали — 2 329 418 осіб;
  • загинуло через коронавірус — 60 810 чоловік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, коли, на думку лікаря Тараса Жиравецького, в Україні слід очікувати справжнього піку захворюваності на ковід в нинішню хвилю.

Теги:
#Статистика #Коронавірус #Covid-19
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