Статистика коронавірусу в Україні різко змінилася: причини і подробиці
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790 нових випадків ковідної хвороби стосується дітей
Понеділок, 18 жовтня, приніс Україні 9524 нових випадків коронавірусу, що свідчить про невелике спаді в кількості захворілих в порівнянні з попередньою добою.
Таку статистику подають в Міністерстві охорони здоров’я України.
Таким чином, за минулу добу на території України:
- госпіталізовані — 3127 осіб (раніше — 4747);
- одужали — 3421 осіб (раніше — 3541);
- померли через COVID-19 — 177 осіб (за минулу добу — 219).
Також слід уточнити, що коронавірусна хвороба залишається невблаганною до представників найрізноманітніших верств населення і професій. Так, наприклад, за минулу добу захворіло 790 дітей, а також 122 медичних працівника.
Також відзначимо, що сумне лідерство за кількістю хворих за добу відійшло до Одещини (1 367 випадків), Харківщини (823), Дніпропетровщини (782) і Житомирщини (703). У жодній із інших областей кількість хворих не перевищила 600 осіб.
Загальне статистичне зниження щодо нових випадків і госпіталізацій може бути пов’язано з тим, що на вихідних через систему проходить менше даних. Також фахівці роблять набагато менше тестів для виявлення потенційних заражених.
Всього з початку пандемії в країні:
- захворіло — 2 644 694 осіб;
- одужали — 2 329 418 осіб;
- загинуло через коронавірус — 60 810 чоловік.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, коли, на думку лікаря Тараса Жиравецького, в Україні слід очікувати справжнього піку захворюваності на ковід в нинішню хвилю.
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