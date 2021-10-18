Як зрозуміти, що підхопив коронавірус: всі симптоми "Дельти" по днях

Через коронавируса при "Дельті" все частіше стали страждати діти

В Україні, як і раніше, збільшується кількість нових коронавірусних хворих. Однією із головних причин чергової хвилі COVID-19 в країні став варіант коронавірусу "Дельта", який є більш небезпечним для молоді та дітей.

"Телеграф" вирішив нагадати головні симптоми, характерні для цього виду хвороби.

Головна відмінність "Дельти" від "альфа"-варіанту і оригінального коронавірусу — його висока заразність. Наразі дослідники вважають, що вірус подібного типу поширюється в середньому на 60% швидше, ніж його "попередники".

Серед головних симптомів "дельта"-варіанту, як і при звичайному ковіді, — температура, головний біль, слабкість, кашель. Однак додається ще кілька нових, не настільки характерних для хвороби раніше.

1-3 день. Хворий буде відчувати легке нездужання, ймовірно почнеться невелике підвищення температури. Також є ймовірність, що у нього закладе ніс і будуть боліти м’язи на ногах.

3-5 день. Ковід почне зустрічати більш активну відповідь імунітету: у людини зазвичай значно підскакує температура, починається легкий кашель. Цілком можлива втрата або притуплення смакових відчуттів. Однак при "Дельті" це трапляється не так часто, як при тому ж "альфа"-варіанті.

4-5 день. В цей час також можливі різні методи впливу хвороби на наш шлунково-кишковий тракт. Для хворого буде нормальним скаржитися на нудоту, болі в кишечнику чи діарею. Не виключена блювота.

5-10 день. Розпочинається активна фаза хвороби. У цей час людина повинна кинути максимально всі сили на боротьбу з "короною". Однак це буде зробити непросто, адже пацієнта чекає сильний кашель, ломота в тілі, постійний озноб. Нерідко реєструється задишка.

10-12 день. Можуть з’явитися болі в грудях. Також хворий буде все частіше втомлюватися і задихатися. Ймовірний початок пневмонії.

Симптоми Дельти по днях

Втім, якщо через 10-12 днів пацієнт відчує себе краще, це означає, що з коронавірусом вдалося впоратися. Однак його наслідки "аукатимуться" організму ще не один тиждень і навіть місяць.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що саме через "дельта"-варіант ковіду в Україні хочуть почати вакцинувати дітей від 12 років.