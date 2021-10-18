TikTok викликає депресії і нервові розлади у підлітків: що говорять про це лікарі

Безконтрольний перегляд відеороликів в TikTok може викликати проблеми зі здоров’ям

Незважаючи на те, що деякі вчені намагаються провести експерименти і довести, що залежність від смартфонів може бути корисною, лікарі б’ють на сполох і закликають батьків запропонувати дітям відпочити від соціальних мереж.

Недавня стаття на сайті новин News.Yahoo розповідає про те, що лікарі реєструють підвищену кількість випадків розвитку нервових розладів у підлітків, викликаних залежністю від TikTok та інших соціальних мереж.

Щоденне інтернет-видання The Wall Street Journal також публікує велику статтю про те, як багато дівчаток-підлітків звертаються до лікарів зі скаргами на нервові тики.

Початок проблеми

Тики зазвичай починаються ще зовсім в ранньому віці і з часом посилюються.

Лікарі в багатьох країнах сходяться на думці, що залежність від соціальних мереж, яка також призводить до підвищеної тривожності і депресій, може бути однією з основних причин проблеми.

У кількох статтях в спеціалізованих медичних журналах підкреслюється, що дівчатка-підлітки дивляться в TikTok відеоролики людей, які страждають синдромом Туретта.

Синдром Туретта — це генетичне захворювання нервової системи, яке може викликати тики, що повторюються, мимовільні рухи або звуки. Це розлад в основному спостерігається у хлопчиків і починається в дитячому віці. З плином часу воно може або припинитися, або продовжувати розвиватися.

Доктор Кірстен Мюллер-Вал, лікар з Ганновера, Німеччина, займається лікуванням синдрому Туретта вже 25 років. За її спостереженнями в останні роки кількість випадків цього розладу у дівчаток зросла. Про це вона розповіла в інтерв’ю газеті Jerusalem Post.

Вона виявила, що її пацієнти імітують тики дівчини, яка вже багато років живе з цим розладом, і яка розповідає про своє життя на каналі в YouTube.

Розширення кордонів поширення проблеми

Недавня стаття Маріам Халл, дитячого невролога з Техаської дитячої лікарні, показала, що психологічні розлади, сфера поширення яких раніше обмежувалася певними географічними кордонами, зараз поширюються по всьому світу завдяки соціальним мережам.

Вона переконана, що від одного перегляду відеоролика тик точно не може розвинутися. Це означає, що діти, які тепер страждають від подібного розладу, дивилися ці ролики неодноразово.

Чи є надія?

Видання Jerusalem Post обнадіяла батьків, повідомивши, що ці розлади у дітей можна вилікувати. Лікарі рекомендують батькам подбати про те, щоб їхні діти відпочили від соціальних мереж. А самим батькам слід поцікавитися, які відеоролики дивляться їхні діти. Крім того, якщо у дитини раптом виникають тики, що ускладнюють їхнє повсякденне життя, батькам слід звернутися за допомогою до фахівців.