Допоможуть зміцнити імунітет і підготувати організм до зими: топ осінніх "корисностей"

Марина Боржемська вважає, що на ці продукти варто звернути увагу восени.

У холодні пори року нашому організму необхідно набагато більше енергії, щоб підтримувати гарне загальне самопочуття. І одним зі складових цього є харчування.

Фітнес-тренер і експерт по харчуванню Марина Боржемська на своїй сторінці в Інстаграм склала список корисних осінніх продуктів, які варто обов’язково включити в свій раціон. Всі ці овочі і фрукти багаті вітамінами і мікроелементами, які необхідні організму для повноцінного функціонування.

"Що б ви не обрали, ваш організм скаже вам" спасибі "" — додала Боржемська.

Корисні осінні продукти:

Гарбуз

В його плодах містяться вітаміни A, В, РР, С, Е, D, Т, мікро- і макроелементи, клітковина, білки і тд. Страви з гарбуза, покращують травлення.

Особливо корисний і смачний запечений гарбуз.

Хурма

Містить вітаміни групи В, а також — А, С, Е, бета-каротин і ін. Хурма — дуже смачний, але досить солодкий фрукт, так що людям з цукровим діабетом слід уникати його споживання.

При деяких захворюваннях додавати в їжу хурму забороняється.

Буряк

Цей овоч містить вітаміни групи B, A, P, кальцій, магній, йод, калій, цинк і тд. Страви з коренеплоду допоможуть поліпшити роботу багатьох систем організму.

Овоч є свого роду заспокійливим.

Брюссельська капуста

У ній міститься багато вітамінів, фосфор, магній, клітковина. Нормалізує рівень цукру в крові, активізує роботу підшлункової залози, допомагає організму протистояти інфекційним і вірусним захворюванням, що особливо актуально в даний період.

Її варто вживати всім, особливо якщо є серцево-судинні захворювання, цукровий діабет або ожиріння.

Також, Марина Боржемская зазначає, що цей список можна доповнити такими продуктами: батат, гранати, яблука, виноград, кольорова капуста, груші, інжир, гриби, айва, ріпа, пастернак і тд.

Раніше, "Телеграф" писав, що Марина Боржемская розповіла про користь кави, і уточнила, як правильно пити напій і скільки його можна в день.