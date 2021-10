Якщо вакцини не захищають, чи є сенс робити щеплення?

Смерть вакцинованих людей від ускладнень, пов’язаних з COVID-19, ставить під сумнів необхідність робити щеплення

Вчені по всьому світу продовжують працювати, щоб знайти ефективний засіб боротьби проти коронавирусу. Багато хто сподівається, що одного разу цей засіб буде знайдено, і ми зможемо лікувати коронавірус, просто купивши таблетки від Covid-19 в найближчій аптеці.

Недавня стаття на сайті CNN розповідає про те, що зараз навіть повний курс вакцинації не гарантує, що людина не захворіє. Але, тим не менше, лікарі наполягають на тому, що не потрібно піддаватися паніці і нехтувати заходами безпеки.

У понеділок, 18 жовтня, помер колишній держсекретар США Колін Пауелл. Його сім’я оголосила, що він був повністю вакцинований, але ускладнення, пов’язані з COVID-19 не залишили йому шансів. Повідомляється, що йому було 84 роки, і він також страждав від раку крові.

Щоб розібратися з питанням про те, чи працюють вакцини, кореспонденти CNN поговорили з медичним аналітиком, доктором Леаною Вен, лікаркою швидкої допомоги і професором політики та управління в галузі охорони здоров’я. Вона також є авторкою нової книги "Мости життя: шлях доктора в боротьбі за суспільне здоров’я" (Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health).

Чи ефективні вакцини?

На питання журналіста Леана Вен заявила, що вакцини від Covid-19 насправді дуже ефективні. За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США вони знижують ймовірність позитивного результату тесту на Covid-19 в шість разів і ймовірність смерті в 11 разів.

Це означає, що якщо ви вакциновані, у вас в шість разів менше шансів заразитися Covid-19, ніж у нещеплених людей. І у вас в 11 разів менше шансів померти від Covid-19 в порівнянні з неприщепленою людиною. Це відмінна ефективність.

Однак вакцини проти Covid-19 не захищають вас на 100%. Жодна в світі вакцина цього не робить. Але це не означає, що вакцина не працює або вам не слід робити цю процедуру.

Чому вакциновані люди хворіють?

Доктор Леана Вен заявила, що, звичайно ж, для деяких людей зберігається ймовірність важкого результату, незважаючи на вакцинацію. І з огляду на те, що відомо на даний момент, генерал Пауелл Колін потрапив в цю категорію.

Люди старшого віку часто мають супутні захворювання. Особливому ризику піддаються люди з ослабленим імунітетом. Дуже похилий вік в поєднанні з множинною мієломою у генерала Пауелла зіграли свою роль.

Ослаблений імунітет — це одна з причин, з якої рекомендується повторна вакцинація.

На питання, чому чиновники системи охорони здоров’я наполягають на загальній вакцинації, Леана Вен відповіла так: "Якщо навколо вас багато вірусів, це збільшує ваші шанси заразитися. Ось чому головне — зробити щеплення якомога більшій кількості людей. Це знижує загальний рівень зараження і захищає всіх. А якщо ви перебуваєте в зоні з великою кількістю вірусів, носіння маски в людних приміщеннях додає додатковий рівень захисту".

Будьте розумні, думайте логічно

Далі Леана Вен звернулася до противників вакцинації, тих, хто не вірить в ефективність вакцини, і попросила їх подумати про інші ситуації в медицині.

"Припустимо, — сказала вона, — у когось є хвороба серця. Є ліки для лікування хвороб серця, але вони не на 100% ефективні. Той факт, що хтось потрапляє в лікарню із загостренням хвороби, не означає, що ліки не варто приймати".

Вона підкреслила той факт, що робота громадської охорони здоров’я спрямована на профілактику. Коли, раптом, профілактика не дає результату і людина захворіє, ми всі це бачимо. Але, при цьому ми не бачимо того, скільки життів було врятовано завдяки цій профілактиці. Це йде від нашої уваги.

Суть в тому, що вакцини працюють. Вони знижують вірогідність зараження, важкого захворювання і смерті.

В кінцевому рахунку, ключем до зниження ризику зараження Covid-19 і припинення пандемії є загальна вакцинація. Це захищає нас особисто і оточуючих.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в цьому році коронавірус в Україні б’є торішні рекорди і хворих вже майже вдвічі більше.