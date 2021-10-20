Куріння шкодить зору і може викликати виразки в очах: дослідження

Вчені "обкурювали" димом клітини рогівки в лабораторії.

Курців крім відомих проблем з легкими і серцево-судинною системою чекають і хвороби зору.

Про це повідомляє Scientificamerican.

У новому дослідженні вчені виявили, що куріння впливає не тільки на появу катаракти і глаукоми, які можуть потенційно привести до сліпоти, а й шкодять рогівці.

Японські вчені пояснили, як дим або випаровування впливають на очі. Вони викликають так званий "синдром сухого ока". Він характеризується зневодненням, почервонінням і свербінням очей. Це може викликати погіршення зору, інфекції або виразки рогівки.

Причому небезпечне не тільки безпосереднє потрапляння диму в очі — куріння викликає накопичення заліза в рогівці, що вбиває її клітини.

Для тих, хто не палить і їхніх очей дим або аерозолі від систем нагріву тютюну також небезпечні. Відзначимо, що вплив вейпів не вивчався.

Учені поки не можуть сказати наскільки швидко рогівку пошкоджує тютюновий дим, оскільки проводили дослідження в лабораторії, а не на живих людях.

Раніше "Телеграф" писав, що курці частіше вмирають від коронавірусу.