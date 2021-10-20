Переведення годинника на зимовий час: як знизити шкоду для організму

Лікар пояснила, чим шкодить переведення годинників

В Україні переведуть стрілки годинників на годину назад у ніч з 30 на 31 жовтня. Такий зсув негативно впливає на роботу всього нашого організму, але є спосіб йому допомогти і зменшити стрес. Детальніше про це розповіла "Телеграфу" головний лікар мережі медичних центрів "Головний біль", невролог Тетяна Майкова.

Чому шкідливо переводити стрілки годинника

Як пояснила лікар, переведення годинників пов’язано з нашими біологічними годинниками, які вибудовуються циркадними ритмами (добовими). Коли ми переводимо годинник на годину, то міняємо взаємини з сонячним світлом, який вважається джерелом життя на Землі. Виходить, що налаштовуємо наш мозок на інший час. При цьому добові годинники, що є в клітинах, не налаштовуються на новий час. Таким чином, відбувається розсинхронізация між мозком і всім нашим організмом.

Експерт зазначає, що всі процеси протікають циклічно. Наприклад, імунна система активується вранці, за годинами підвищується тиск і цукор. Тобто всі параметри міняються в певний час, відповідаючи потребам організму. А керує циркадними ритмами і синхронною роботою всіх органів і систем гіпоталамус.

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Зрозуміти, як переведення годинників збиває наші ритми, можна на прикладі одного з гормонів. Так, о 6-7 годині ранку піднімається рівень кортизолу. Якщо ми перевели годинники, то цей гормон вже не потрапляє в свій ритм і починає порушувати роботу всіх систем, які знаходяться у нього під контролем — серцево-судинної, обміну речовин, м’язового тонусу та імунної.

"Тому такі навантаження для організму є досить значущими. І не має значення, переводимо ми стрілки на годину або дві. Це в будь-якому випадку вносить безлад у злагоджену роботу всіх органів і систем в організмі. Є статистика, яка показує, що в перший час після того, як ми перевели годинники, зростає кількість практично всіх захворювань", — розповіла Майкова.

Лікар зазначає, що найбільше перехід на зимовий час відбивається на мозку. Головний орган центральної нервової системи організовує свою діяльність відповідно до внутрішніх і зовнішніх запитів. А таке грубе порушення його звичної роботи змушує витрачати більше енергії.

"Мозок повинен перемістити свої інтереси на новий час. Це зношує його, витрачає додаткову енергію і відбивається на роботі всіх систем — і гормональної, і імунної, і нервової. Вибудовуючи нову звичку, мозок може витратити на це до кількох місяців. А якщо ми це робимо два рази на рік? Можна порахувати, скільки часу ми будемо перебувати в стані підвищеного темпу роботи і значних розтрат енергії", — пояснила лікар.

Як зменшити стрес від переведення годинників

Лікар наголошує: "Щоб організм працював добре, йому потрібно давати можливості". Допоможе в цьому здоровий спосіб життя. Пам’ятайте про зрозумілі, але важливі правила:

вчасно лягати спати,

правильно харчуватися,

рухатися мінімум годину на день в неінтенсивному режимі.

"Спортзали, тренажери — це стресові навантаження. Навантаження повинні бути під тяжкістю власної ваги, не повинні перевищувати за інтенсивністю пішу ходьбу зі швидкістю до 4 км на годину", — роз’яснила експерт.

Крім того, не забувайте про приємне спілкуванні, культурні розваги і про все, що підвищує рівень серотоніну і дофаміну (так звані гормони гарного настрою і задоволення).

Як поступово перебудуватися на зимовий час

Лікар розповіла про лайфхак, який допоможе безболісно звикнути до нового часового режиму. Спробуйте засипати на 15 хвилин раніше, змінюючи час засипання щотижня. Найкраще починати це робити за місяць до дати переведення стрілок. Але ви так само можете почати регулювати час відходу до сну за менший період часу до переведення годинників, продовживши це робити, якщо є така можливість, і після переходу на зимовий час.

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