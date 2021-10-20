Як виміряти температуру правильно: методи і часті помилки

Які є види термометрів і способи вимірювання температури. Розбираємося.

З настанням епідемічного сезону шанси перемерзнути, застудитися або підхопити іншу інфекційну хворобу вийшовши на вулицю різко зросли, а разом з тим і зросла роль незамінного приладу в будь-який аптечці — градусника. Однак попри простоту в використанні цього пристрою, багато хто користується ним неправильно, а також не враховує різницю між його різновидами.

"Телеграф" вирішив нагадати читачам, про те, як правильно користуватися термометром.

Варто відзначити, що градусники бувають декількох різновидів і кожен з них має свою специфіку застосування. Зокрема з аптечок українців ртутні термометри поступово витісняються електронними, а у деяких і зовсім з’являються безконтактні.

Різновиди градусників

Ртутні термометри з усіх різновидів є найпростішими у своєму використанні. Крім того, вони також мають незаперечну перевагу у вигляді точності результатів, однак не варто забувати про високу токсичність ртуті та необхідність обережного з нею поводження.

Електронні термометри на тлі ртутних виділяються більшою екологічністю і швидкістю визначення температури тіла, проте багато користувачів скаржилися на некоректні результати. Причини цієї проблеми найчастіше криються в неправильному використанні пристрою.

Багато хто переконаний, що тримати його треба до першого звукового сигналу, проте це не так. Насправді він покаже точні результати лише приблизно через 4 хвилини.

Перший же сигнал свідчить про те, що швидкість зміни температури сповільнилася, так що почувши заповітний "пік" переривати процес не варто.

Інфрачервоні термометри теж не є чимось новим, однак широкого поширення вони не отримали в силу своєї високої, в порівнянні з попередніми типами, ціни.

Ці моделі вже можуть визначити температуру за лічені секунди, але необхідно використовувати їх на відстані від інших електронних приладів, будь-то смартфони, телевізори або мікрохвильові печі. Також варто переконатися, що датчик термометра сухий і чистий.

Подібні пристрої бувають контактними та безконтактними, але обидва різновиди можуть визначати температуру, якщо їх направити в вухо або на лоб.

Важливо: заборонено направляти подібні градусники в вухо людям, які хворіють на отит!

Способи вимірювання температури

Найбільш поширеним способом вимірювання температури є утримування градусника під пахвою, але іноді практикуються й інші методи — орально або ректально.

Якщо ви вибрали перший спосіб, то кінчик градусника варто направити чітко в пахву. Руку треба щільно притиснути до тіла і не ворушити нею під час вимірювання. Крім того, виробники рекомендують тримати градусник не перпендикулярно тілу, а паралельно.

Середній час вимірювання — від 3 до 5 хвилин.

При вимірюванні температури оральним шляхом, тобто в роті, варто пам’ятати про деякі правила:

не можна хапати градусник зубами;

наконечник помістити під язик;

дихати через ніс;

почекати близько півгодини після вживання гарячих або холодних напоїв перед тим, як почати вимір.

Таким методом час вимірювання температури зазвичай не перевищує двох хвилин.

Ректальний метод практикують для дітей або ослаблених пацієнтів. Градусник вводиться на глибину 1-1,5 см для дітей і 1,5-2 см для дорослих. До закінчення вимірювання варто звести до мінімуму рухову активність.

Також варто враховувати, що зазвичай такий метод показує вищу температуру, так що показники в діапазоні від 37,3 до 37,7 вважаються нормою.

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