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Ускладнення, передчасні пологи та навіть смерть: у МОЗ розповіли про ризики COVID-19 для вагітних

Автор
Анна Дворовенко
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Чому вагітним необхідно вакцинуватися від COVID-19
Чому вагітним необхідно вакцинуватися від COVID-19

Вагітні жінки, які захворіли коронавірусом, значно частіше потрапляють у лікарні

В Україні смертність від коронавірусу досягла найвищої цифри за всю пандемію, при цьому більшість померлих не були вакцинованими від COVID-19. На тлі цього, у МОЗ закликали громадян робити COVID-щеплення, зокрема, це стосується і вагітних жінок.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Telegram.

Зазначається, що вагітні жінки піддаються більшому ризику виникнення ускладнень від коронавірусу, якщо порівнювати їх з невагітними, і значно частіше потрапляють у реанімацію та під апарати ШВЛ.

Крім того, вагітні, які захворіли коронавірусом, і мають чіткі симптоми цієї хвороби, мають на 70% більший ризик, що хвороба завершиться летальним кінцем.

Ще один дуже суттєвий ризик — коронавірус під час вагітності може стати поштовхом до передчасних пологів і госпіталізації новонародженого.

У зв’язку з вищевказаними факторами, у МОЗ закликають вагітних українок вакцинуватися від COVID-19. 

Наголошується, що вакцинація при вагітності не шкодить дитині та матері та не несе жодного ризику зараження. А користь від COVID-вакцини оцінюють значно вище, ніж усі потенційні ризики.

МОЗ наголошує, що найкращою для майбутніх мам є вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech, якою у світі щепилися мільйони вагітних жінок без жодних негативних наслідків.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні за тиждень хочуть прищепити від COVID-19 1,5 млн українців.

Теги:
#Україна #Вагітність #Вакцинація #Міністерство охорони здоров'я України
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