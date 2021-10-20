Зміцнюємо кістки: дієтолог назвала головні продукти для боротьби з остеопорозом
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Дієтолог розповіла, як вчасно запобігти проблемам із кістками
Щорічно 20 жовтня відзначається Всесвітній день профілактики остеопорозу. У всьому світі кожна третя жінка і кожен пʼятий чоловік у віці 50 років і старше страждають від остеопоротичних переломів. Але проблеми з кістками можуть виникати і в більш ранньому віці. Як цьому запобігти та які продукти вживати, щоби кістки були здорові? Відповідь "Телеграф" дізнався у дієтолога-терапевта Юлії Поворознюк.
Що таке остеопороз
Остеопороз – це знижена щільність мінеральної тканини, коли наші кістки стають пористими і виникає великий ризик переломів. Йдеться про переломи з висоти власного зросту, тобто людина йде, спотикнулась – і перелом. Найчастіше трапляються остеопоротичні переломи шийки стегневої кістки, променевої кістки, тіл хребців.
В якому віці виникає остеопороз
Лікарка розповіла, що кістки ростуть до 25 років. Після цього скоріше відбувається руйнування кісткової тканини, ніж її формування. Тож треба слідкувати за своїми кістками і не забувати збалансовано харчуватися.
В основному остеопороз виникає вже з віком, тобто після 50 років, коли починається менопауза в жінок. Найбільше ризиків у людей у віці 70-80 років.
Також існує післялактаційний остеопороз, що виникає після лактації.
Як зміцнити кістки
Як повідомила лікарка, основне правило профілактики остеопорозу – вживання продуктів, які містять кальцій. Це кисломолочні продукти. Основний з них – зрілий сир, що має 9-24 місяці витримки. Також у раціоні мають бути 5-9-відсотковий сир (творог) – 150 г, кефір, йогурти. Дієтолог радить частіше обирати з кисломолочки тверді сири та їсти кожного дня по 40 г. Така кількість сиру містить близько 400 мг кальцію. Тоді як добова норма кальцію – 1000 мг. Багаті на кальцій кунжут і мак, які ви теж можете включити у свій раціон.
Крім того, для кісткової тканини потрібен вітамін D. Лікарка зазначає, що бажано два рази на рік перевіряти свій рівень вітаміну D. Бо 96% українців мають дефіцит цього вітаміну. А він нам потрібен для всмоктування кальцію в шлунково-кишковому тракті, а також для нормального окостеніння.
Серед продуктів з найвищим вмістом вітаміну D:
- риб’ячий жир з печінки тріски,
- атлантичний оселедець,
- шпроти в олії,
- кета,
- скумбрія,
- сьомга,
- горбуша,
- жовток курячий.
Дієтолог закликає не нехтувати регулярними обстеженнями у лікаря, бо передбачити ускладнення легше, ніж лікувати. Золотим стандартом діагностики кісткової тканини є двохфотонна рентгенівська денситометрія (DEXA).
Раніше "Телеграф" повідомляв, що дієтолог назвала продукти, які мають бути у вашому осінньому раціоні.
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